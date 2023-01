Pico y placa en Soacha: estos vehículos tendrán restricción desde el primero de febrero

Desde el próximo primero de febrero se restringirá la circulación de vehículos de carga de más de 3,5 toneladas en la autopista sur, a la altura de Soacha. La medida funcionará de lunes a viernes y tiene como fin reducir el tiempo de circulación en la vía para las personas que entran y salen de sus viviendas, según dijo Juan Carlos Saldarriaga, alcalde del municipio.

Como explicó el funcionario a 'City TV', la restricción no es un proyecto nuevo, ya que se venía manejando un pico y placa de 05:00 a.m. hasta las 08:00 a.m.; situación que "ha demostrado ser muy efectiva, los tiempos de desplazamiento de los soachunos ya no toman tras horas por los trancones, sino que se han acortado los trayectos y queremos implementarlo en la tarde/noche ara el regreso a sus casas".

Ahora, se agregará la restricción desde las 05:00 p.m. hasta las 08:00 p.m. de lunes a viernes sobre la autopista sur en el sentido Bogotá - Girardot. Eso significa que en ese lapso de tiempo se podrá ingresar a la capital, pero no salir de ella con camiones y tractomulas que excedan el peso estipulado.

El mandatario le dijo a 'Caracol Radio' que el decreto ya se promulgó, pero le están dando un tiempo a los conductores para que se acoplen a las nuevas medidas.

"Esta medida mejora las condiciones de desplazamiento, la calidad de vida de los Soachunos y ya no van a tener que perder 6 horas de su vida en un trancón. Además mejora el medio ambiente porque no tenemos carros y camiones juntos generando los trancones ", explicó a 'City TV'.

