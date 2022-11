Pico y placa solidario: ¿puede pagarlo por cuotas?

Muchas personas en la capital usan su vehículo particular para transportarse hacia sus trabajos todos los días. Sin embargo, muchos de ellos tienen pico y placa entre dos a tres veces a la semana, según corresponda; por lo cual no pueden circular entre las 6:00 a.m. a las 9:00 p.m.

(Seguir leyendo: Ford y Lincoln fuera de la feria de automóviles en Canadá para 2023)

La Secretaría de Movilidad de Bogotá tiene la opción de pico y placa solidario, un programa mediante el cual la ciudadanía puede pagar para no tener pico y placa durante cierto periodo de tiempo. Para realizar este pago, las personas deben ingresar a la plataforma y realizar el pago por medio de PSE.

Hasta el momento, no se puede hacer el pago a cuotas o con tarjetas de crédito, por lo cual el pago por acceder a este beneficio, se debita de forma inmediata de su cuenta a la hora de hacer el proceso de pago.

(Leer más: Rolls-Royce y easy Jet desarrollan motor de hidrógeno para aviones)

¿Cómo obtener el permiso?

Ingrese a la página web de ‘pico y placa solidario’

Utilice el simulador para saber cuál será el precio que deberá pagar por el permiso según su duración (un día, un mes, un semestre)

Después de conocer el valor, haga el registro correspondiente como persona natural, todo con los datos del propietario del vehículo

Realice la solicitud de pico y placa solidario

Haga el pago por la plataforma PSE

Tenga en cuenta que debe hacer el curso de sensibilización para poder obtener el permiso, este tiene validez de un año

Antes de salir con su automotor, recuerde verificar en la página web del SIMUR si el permiso quedó vigente de forma exitosa.

Más noticias: