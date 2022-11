¿Podrá transitar con el SOAT vencido? Mintransporte responde

Los últimos meses han sido caóticos para el sector del tránsito y la movilidad en Colombia. Un déficit de fondos estaba poniendo en la cuerda floja las aseguradoras que ofertan el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Tras los llamados por parte del Ministerios Transporte, ahora son millones de conductores los que están buscando ponerse al día con esta póliza. Sin embargo, las entidades no están dando abasto para cubrir la demanda.

Según Guillermo Reyes, cabeza de la cartera de Transporte, el problema proviene de la administración de Iván Duque.

En ese sentido, 'El Colombiano' informó que el ministro hizo una solicitud a la alcaldías y gobernaciones para que sean más flexibles con los conductores que tengan el seguro vencido.

"Como no se ha podido expedir por el represamiento, muchos vehículos no están asegurados. Entonces hemos pedido a las alcaldías y gobernaciones que permitan la movilización si están con el seguro vencido mientras se resuelve el problema”, dijó Reyes al medio citado.

Lo ideal es que el gobierno encuentre una solución pronta, pues podría malinterpretarse la medida. "No podemos incentivar a que la gente no saque el Soat. Lo que sí estamos hablando con la dirección de Tránsito es que quienes están en esta circunstancia, que no vayan a hacerse inmovilizaciones de vehículos o motocicletas, porque la situación es generada por el mismo Estado“, detalló el ministro.

