Polestar quiere llevar el O2 Concept a producción

En marzo pasado Polestar nos mostró un nuevo ejercicio de diseño donde le quitó el techo al Precept Concept, que ha evolucionado al Polestar 5 que vimos en Goodwood, para crear el convertible O2 Concept. Aunque entre sus promesas no estaba una posible producción en serie, al CEO de la marca, Thomas Ingenlath, le gustaría que así fuera.

Las declaraciones surgieron durante una entrevista con Top Gear, con Ingenlath diciendo que “mi ambición es hacer un carro de producción, pero no es así de simple. Debemos respetar la complejidad. Debemos ver hacia dónde va el O2. Cuando pintas un cuadro, siempre es bueno dejarlo descansar y mirarlo algunos meses después para saber si es un buen cuadro”.

Polestar O2 Concept

Teniendo al Polestar 5 como base, que está previsto para llegar al mercado en 2025, pensaríamos que el hecho de que su configuración no esté definida del todo sería la duda que estaría en la mente Ingenlath y lo que lo tendría dudando de si un O2 producción sería un vehículo viable o no.

Por lo demás, tal vez no sería algo muy complicado de llevar a producción, a pesar de los costos que naturalmente conllevan los paneles que lo diferenciarán o incluso el mecanismo para el techo convertible. La mecánica eléctrica no tendría ningún inconveniente en ser la misma que la del Polestar 5 y finalmente el diseño de este descapotable no debería cambiarse mucho para poder llegar a producción.

De cualquier forma, como mencionamos más arriba el Polestar 5 no se espera sino hasta 2025 así que en caso de que Polestar se decida a llevar el O2 Concept a producción apuntamos a una llegada al mercado en 2026.

Polestar O2 Concept

