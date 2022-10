¿Por qué es peligroso ‘embellecer’ los frenos?

Escarbando la oferta y mirando la gran cantidad de elementos con los cuales personalizan los automóviles y otros vehículos, desde las motos hasta las tractomulas, es evidente una moda cosmética que se aplica a los discos y campanas de los frenos. En unos casos agregan elementos externos que simulan los discos taladrados o ranurados y las campanas perforadas, cosas que hacen gran mal porque disminuyen el flujo de aire en las partes y propician el recalentamiento.

Más allá de eso, hay quienes intervienen directamente y hacen orificios en los discos, lo cual no es recomendable, a no ser que sean elementos que provengan de un fabricante reconocido, no de un proveedor de estilo, porque esos huecos en nada contribuyen al enfriamiento, disminuyen el área de contacto de la pastilla y, lo más grave, crean puntos donde la diferencia de temperatura del disco se concentra y se inician fracturas que obligan a cambiarlos, si antes no sobrevino un accidente.

En los carros de competencia, o en algunos de alto rendimiento, se usa esta técnica para prevenir el glaseado o cristalizada de las pastillas y del mismo disco, pero son piezas de fábrica o de proveedores especializados en el ramo, de materiales especiales y formas muy estudiadas de hacer los huecos. Igual sucede cuando se ranuran, aunque en menor proporción de riesgo. Es posible que en el uso de calle no aparezcan estos males pronto, pero cuando hay trabajo fuerte de los frenos, por ejemplo, en largas bajadas, la epidemia se alborota.

Otro error que se comete es pintar las pinzas o ‘callipers’ de los frenos con colores llamativos, y se da el caso de que cuando las tinturas no son especiales y certificadas (no basta que el tarro lo diga, sino más bien que la reputación y la referencia del producto lo acrediten) se incendia la mordaza, se queman los sellos y hasta las mangueras del líquido y se pierde el sistema.

Esto se da con frecuencia y más cuando las pinturas son de secado lento y se usa el carro apenas sale del salón de belleza. Claro que se pueden pintar para que su pequeño auto tenga la apariencia de un gran Porsche o Ferrari, pero hay que usar materiales perfectamente acordes y los hay específicos para esa aplicación de resistencia a alta temperatura. Además, para que el maquillaje dure.

Frenos

Todas estas aproximaciones ópticas a sistemas de alta tecnología se deben evitar y más cuando el rendimiento o necesidades del vehículo no sobrepasan en ningún caso lo estudiado por la fábrica.

La pinta no hace el fierro. Lo ayuda mucho más el respeto por su diseño, que es fruto de muchos estudios, y en materia de frenos, son mucho más que rigurosos.