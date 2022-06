Prueba a la Harley-Davidson Street Glide Special, otro cuento

Daniel Otero / Redactor Motor.com.co

Por donde se le mire, o como se le mire, la Harley-Davidson Street Glide Special es una moto cuyo tamaño es una fiel representación de la marca y del típico estilo norteamericano donde hasta la talla más pequeña ya queda grande, una máquina que con su tanque lleno pone a su piloto a lidiar con unos para nada despreciables 375 kg que al verlos en la ficha técnica pueden intimidar a más de uno (me incluyo).

Un poco más abajo en el papel otra línea dice que el motor V twin (dos cilindros en V) es de 1.868 cm3 (más que muchos carros populares), y si alzamos la vista y la miramos de frente, su enorme ‘cabeza’ me dice que navegando entre las apeñuscadas calles capitalinas va a sentirse tan holgada como un buque en el Canal de Panamá.

Con todo y las representaciones que ha tenido anteriormente en el país, Harley-Davidson sigue siendo una marca de poca penetración en Colombia y en parte por esa misma razón nunca había manejado una. La Street Glide Special fue entonces un buen ‘rito de iniciación’ no solo en sus motos sino en el estilo que llevan impresas y que suscita una serie de clichés en los que fácilmente caemos todos los que siempre hemos visto este ‘otro cuento’ desde afuera.

Tal como sucede con prácticamente cualquier moto (o carro), la ficha técnica es apenas una especie de puntos que cuando se empiezan a unir con los kilómetros recorridos terminan formando una imagen que no siempre resulta siendo la que pensábamos al principio. Eso fue exactamente lo que me ocurrió durante un fin de semana con la Harley-Davidson Street Glide Special gracias a Motoamericana, nuevo representante de la marca en Bogotá.

¿Pesada? Por supuesto. 375 kg (en orden de marcha) no son nada despreciables y, en mi caso, es seis veces mi propio peso, por lo que me sigo consolando cada vez que me acuerdo de la nerviosa expectativa que ese número creaba en mi cabeza antes de subirme por primera vez en la Street Glide Special.

Harley-Davidson Street Glide Special. Foto: Daniel Otero

Y al hacerlo, esa expectativa se reforzó en su totalidad, pero solo por apenas unos instantes. La pata lateral la hace reposar bastante inclinada y enderezarla requiere un esfuerzo del que afortunadamente nos deshacemos muy rápido. A 690 mm del suelo la silla es supremamente baja y aunque a mis 1.74 m de altura no alcanzaba a tocar el piso totalmente con ambos pies debido a su anchura, el mismo hecho de tener el centro de gravedad tan cerca al suelo reduce al máximo los ‘cabeceos’ que amenazan con tumbarlo a uno.

No es que me hiciera olvidar que estaba teniendo que lidiar con su enorme masa pero tampoco miento al decir que me han resultado más engorrosas de maniobrar otras motos de unos 150 kg menos y con la silla más alta. Claro, tener que estacionarla es otro cuento muy distinto: en ese momento el peso parecería es incrementarse y si el piso no es totalmente plano… más vale no estar de afán.

Llega entonces el momento de arrancar y seguimos con las particularidades, comenzando con una posición de manejo a la que si no estamos acostumbrados nos va a parecer rara porque las piernas van muy adelantadas y los brazos estirados y abiertos para cogerse del amplio manillar. En las fotos parecerá pequeño pero la corta inclinación que funciona como espaldar es más que suficiente y, con total sinceridad, es la silla más cómoda de todas las motos que he manejado. Por el contrario, el corto espacio para el pasajero y su inclinación hacia atrás invitan a usar esta moto en solitario.

Harley-Davidson Street Glide Special. Foto: Daniel Otero

Hacia adelante buena parte de la vista es tapada por esa enorme ‘cabeza’ donde encontramos cuatro relojes redondos (nivel de gasolina, velocímetro, tacómetro y voltímetro), dos parlantes de 5.25” cada uno y los retrovisores, acompañados más abajo por una pantalla táctil TFT de 6.49 pulgadas y arriba por un pequeño visor oscurecido.

En una ciudad como Bogotá todo este armazón obliga a guardar más distancia respecto a los carros o motos de adelante para alcanzar a ver con tiempo los huecos, zanjas, cráteres y demás trampas que plagan las calles. Cuando tarde o temprano inevitablemente los cogemos, revelan una suspensión blanda pero que atrás llega a sus topes rápidamente.

Con todo y su enorme huella maniobrarla entre el tráfico es mucho más sencillo de lo que llegué a pensar (vuelve y juega la ventaja de tener el centro de gravedad tan bajo), el hecho de que muchos conductores de carro abran paso al verla en los espejos también ayuda bastante (¿para mirarla? ¿por miedo a un golpe?) y el tacto del embrague que permite conocer con total facilidad el punto de contacto se conjugan para una experiencia muy favorable. Si no fuera por un no tan pequeño detalle.

Antes de salir del concesionario me alcanzaron a advertir que encontrar el neutro era complicado (una “característica” de las Harley) y que lo mejor o más fácil era buscarlo al estar desacelerando y antes de detenerse por completo. Y dicho y hecho: al llegar a un semáforo o estar detenido, diría que poner neutro es más una cuestión de suerte que de técnica, algo que le pasó una muy temprana factura a mi mano izquierda en un ridículo trancón a la salida de Bogotá por la autopista norte gracias a un choque leve que convirtió un trayecto de cinco kilómetros en más de una hora. (Situación por supuesto invisible a los policías de tránsito que estaban a unos "lejanos" 100 metros de allí).

Harley-Davidson Street Glide Special. Foto: Daniel Otero

En otras palabras, el embrague de la Harley-Davidson Street Glide Special termina ‘pesando’ más que los mismos 375 kg en los trancones capitalinos, pues por lo demás y dejando de lado sus 2.42 metros de largo, vuelvo y repito que es mucho más maniobrable y llevadera de lo que se podría llegar a pensar. Si no fuera por ese detalle del embrague hasta me arriesgaría a verla como opción viable para el diario, incluso omitiendo el tema del tamaño.

Una vez superado el caótico tráfico para salir de Bogotá llegó la hora comprobar lo que hasta ese momento solo habían sido pistas de lo que, para mí, terminó siendo lo más destacable de la moto (aparte de la comodidad de la silla): el motor. Ustedes dirán, “bueno, pero es que con el empuje de 1.868 cm3 cómo no”, y tendrán razón, aunque tal vez no por lo que creerían.

Por ejemplo, la ficha técnica declara apenas 93.8 caballos de potencia (a 5.250 rpm), una cifra muy inferior a lo que la cilindrada haría pensar, pero al mismo tiempo cita 158 Nm de torque a las 3.250 rpm, superando el registro de motos como la Ducati Multistrada V4 ( 125 Nm a 8.750 rpm) o la KTM 1290 Super Duke R ( 141 Nm a 7.000 rpm). Aun siendo motos de distinto tipo a la Street Glide Special, nos dan una buena referencia.

Harley-Davidson Street Glide Special. Foto: Daniel Otero

Andando en cuarta marcha a 50 km/h y con el motor girando a 1.800 vueltas, abro el acelerador, el ronquido de los dos escapes se hace más grueso sin llegar a ensordecer (de hecho el ruido del viento contra el casco lo ahoga por completo) y la recuperación de la moto es tan suave como contundente. Sin necesidad de rebajar de marcha las tres cifras en el velocímetro se superan rápidamente y este enorme sofá sigue empujando de una forma deliciosa.

La sensación de empuje es muy similar a la de un carro moderno con motor diésel, más aún cuando la inyección corta a unas escasas 6.000 rpm, régimen en el que muchas motos apenas están empezando a entregar todos sus bríos. Por su suavidad, su torque, su sonido, el motor de la Street Glide Special se complementa a la perfección con la relajada posición de manejo y con la comodísima silla para convertirse en una máquina donde los kilómetros de carretera tardarán mucho en sentirse.

Harley-Davidson Street Glide Special. Foto: Daniel Otero

Quienes estén familiarizados con las Harley-Davidson seguramente no encontrarán nada nuevo en estas afirmaciones, en la facilidad con que la Street Glide Special hace honor a su nombre y sencillamente se desliza por la vía con una suavidad incomparable. Igualmente, tal vez estarán de acuerdo en que esto también se convierte en una desventaja cuando se pasa por los desniveles o rizados que nunca faltan, imprimiéndole un nerviosismo a la parte trasera (de la moto, aclaro) que obliga a bajar el ritmo.

A propósito de esto, el punto más débil de la Street Glide Special son sus frenos. Ambos tienen un tacto esponjoso que si bien permite modular la fuerza que se les aplica, en situaciones que se requiere una frenada más precisa o exigente dan la sensación de que también les pesan esos 375 kg (o algo menos, según el nivel de gasolina).

En suma, la experiencia a bordo de la Harley-Davidson Street Glide Special fue una gran sorpresa en el buen sentido de la palabra, resultando mucho más maniobrable de lo que esperaba entre el tráfico de la ciudad y con un motor que destaca por una suavidad y un torque inagotable que no tienen comparación.

Harley-Davidson Street Glide Special. Foto: Daniel Otero

Claramente no es una moto cualquiera y por sus 163 millones de pesos (al momento de esta publicación) tampoco es para cualquiera. La Harley-Davidson Street Glide Special es ‘otro cuento’, uno que a su manera define esa libertad de la que tanto habla la gente cuando se refieren a las motos como máquinas para despejar la mente y para dejar atrás al tráfico y todo lo demás con suprema facilidad.

¿375 kilos? Eso no es nada. Más bien hablemos del peso de ese esquivo neutro…