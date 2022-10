Prueba a la Toyota Corolla Cross GR-Sport, pinta eficiente

Daniel Otero / Redactor Motor.com.co

Así como los mejores zapatos son los que no sentimos porque parecen desaparecer hasta cuando al final del día nos damos cuenta que no nos cansaron los pies, la Toyota Corolla Cross GR-Sport cumple su cometido manteniéndose imperceptible en un segundo plano pero siempre presta a extendernos su eficiente mano cuando la necesitamos.

Descartar a los tan populares crossover y SUV desde un punto de vista pasional por los carros es tan fácil como divertido, pero a la vez incorrecto (y hasta injusto) pues a la hora de probar un vehículo debemos hacerlo dentro de su contexto. Haber juzgado al Toyota GR Yaris por su practicidad familiar habría sido tan erróneo como juzgar ahora a la Toyota Corolla Cross GR-S por las emociones que despierta al volante.

Toyota Corolla Cross GR-S. Foto: Daniel Otero

Excepto por la suspensión más rígida y reforzada, y que rebaja la altura al suelo hasta los 12.8 cm desde los 16.1 cm de las versiones convencionales, la variante GR-Sport de la Toyota Corolla Cross no es más que un paquete estético que busca realzar su diseño. Y a decir verdad, el hecho de que estas modificaciones se hayan hecho de manera discreta y ligera es uno de sus principales atributos.

Si vamos a buscar una camioneta familiar, aspectos como el espacio interior, la practicidad y la seguridad sin duda serán algunas de las prioridades, y en ese sentido la Toyota Corolla Cross GR-Sport cumple con creces. Aun sin haber tenido contacto con la versión híbrida, es fácil darse cuenta por qué ha sido tan bien recibida esta camioneta.

Toyota Corolla Cross GR-S. Foto: Daniel Otero

Mientras luchamos contra el siempre caótico tráfico bogotano las sillas dejan que el cuerpo se acomode casi sin queja, la climatización ayuda a mantenernos ‘frescos’ y la transmisión CVT evita los sobresaltos que aparecen entre los cambios de las transmisiones automáticas convencionales. Bien sea solo con el Bluetooth o activando (en mi caso) el Android Auto al conectar el cable USB, no tuve queja más allá de que los comandos por voz nunca reconocieron la mía.

Con tres personas a bordo la Toyota Corolla Cross GR-Sport tampoco se deja intimidar en carretera, aun cuando la cómoda CVT en la ciudad le quita brío y respuesta en ascensos o algunos sobrepasos. No se “cuelga”, por supuesto que no, pero volviendo a su estricto contexto sabemos que no estamos al mando de ágil deportivo y todo es mejor por eso mismo.

Toyota Corolla Cross GR-S. Foto: Daniel Otero

Las modificaciones a la suspensión han sido hechas en su justa medida y así como en ciudad no castigan el cuerpo, en carretera ayudan a minimizar en buena parte los balanceos de cabina cuando tomamos curvas más rápido de lo que deberíamos, la dirección también aportando una correcta precisión aun sin transmitir mayor información sobre lo que vamos pisando.

Volviendo a la comodidad y la practicidad, durante un viaje de casi 400 km entre Cundinamarca y Boyacá la Toyota Corolla Cross GR-Sport mostró su mejor faceta familiar. Ninguno de los tres ocupantes nos quejamos por un cansancio más allá de lo normal, atrás hay buen espacio para cabeza y piernas, y la dosis de portavasos y lugares para desocupar bolsillos y guardar el desorden típico de un viaje de fin de semana es suficiente.

Toyota Corolla Cross GR-S. Foto: Daniel Otero

Incluso el baúl no fue descuidado y la tenue luz al lado izquierdo se complementa con ganchos de sujeción a la cada lado y la bandeja retráctil que cubre la carga. En nuestra muy autóctona prueba, dos pesebres grandes de Ráquira apenas si ocuparon la mitad de la capacidad de carga.

Como dato aparte, en carretera y con exigencia normal el computador de a bordo nos alcanzó a mostrar un consumo de 57 km/g, cayendo hasta 54 km/g en lo poco que recorrimos en ciudad.

Pero en lo que sí se queda corta la Toyota Corolla Cross GR-Sport es en su equipamiento. Especialmente si se llega de otro vehículo más completo, la carencia de un Stop/Start o asistentes de seguridad activa como el control de crucero adaptativo, frenado autónomo, alerta de punto ciego o las luces altas automáticas (que de hecho solo vienen de serie en la SEG híbrida) son faltas que se harán sentir.

Toyota Corolla Cross GR-S. Foto: Daniel Otero

Igualmente aspectos como el ruido del viento y las llantas en carretera, el pronunciado ruido del motor cuando se le exige a fondo y que no va acorde al avance del carro, o hasta la pantalla de infoentretenimiento que no es tan sencilla de operar cuando se está movimiento son algunos de los principales aspectos que la dejan en desventaja.

Todo esto, junto al hecho de que su motorización a gasolina le quita la ventaja de la exención del pico y placa de la que goza su hermana híbrida, bien podrían ser los puntos más cruciales para la decisión de compra. Pero si se aprecian y agradecen las justas modificaciones de esta GR-Sport y otro carro en el garaje compensa la necesidad de evadir la restricción, es poco lo que se le pueda achacar.

Toyota Corolla Cross GR-S. Foto: Daniel Otero

Como un buen de zapatos, la mayor ventaja de la Toyota Corolla Cross GR-Sport es que cumple su cometido de forma eficiente pero imperceptible, y en un carro de este tipo eso termina siendo lo único que se necesita.

Ficha técnica

Motor: cuatro cilindros, 1.987 cm3, 16 válvulas

Potencia: 168 caballos a 6.000 rpm

Torque: 200 Nm entre 4.000 y 4.800 rpm

Transmisión: CVT, modo manual con simulación de 10 marchas

Precio (al momento de esta publicación): 135’500,000

Toyota Corolla Cross GR-S. Foto: Daniel Otero

Toyota Corolla Cross GR-S. Foto: Daniel Otero

