¿Qué cubre el seguro del SOAT?

El SOAT es obligatorio para todos los carros que transitan en el territorio nacional por medio de este se ayudan a cubrir diferentes gastos que puedan llegar a tener los propietarios de los vehículos en caso de un accidente de tránsito, esto sin importar el grado de gravedad. Este se debe renovar cada año y las personas que no lo tengan al día pueden recibir una multa por parte de las autoridades.

Este seguro llega a cubrir gastos como:

Transporte y movilización de las víctimas del accidente

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios

Incapacidad permanente

Muerte de la víctima

Sin embargo, el SOAT solo cubre hasta cierto porcentaje según el gasto en que se incurra. De igual manera el valor de póliza cambia todos los años según el aumento del Salario Minimo Legal Vigente (SMLV) y se puede adquirir en los diferentes almacenes de cadena o sitios autorizados.

Los ciudadanos también deben tener cuidado de no comprar esta póliza en sitios no reconocidos, esta puede ser falsa y no queda en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), por lo cual en caso de que las autoridades le pidan los documentos del vehículo y este no sea vigente, podrán inmovilizar el carro, además de imponer un comparendo.