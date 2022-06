¿Qué hacer si su carro ‘no aparece’ para el pago de impuesto?

La Secretaría de Hacienda Distrital informó que en Bogotá hay 2,3 millones de vehículos obligados a pagar impuestos, de los cuales 80.000 no cuentan con factura tributaria disponible. La única opción es que el mismo propietario del vehículo entregue los datos personales y del vehículo para que se genere la factura de pago.

Así es el procedimiento

Si usted ha tenido dificultades para pagar el impuesto de Vehículos 2022 en Bogotá porque no encuentra la factura en la Oficina Virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) ni en el botón “Descarga y paga ya Predial y Vehículos”, es posible que la Entidad no tenga la información completa del automotor. Por esta razón, la Administración no ha podido fijar el valor de su vehículo ni expedir la factura correspondiente.

En consecuencia, para facilitarles a estos ciudadanos el pago del impuesto, ya que se trata de un poco más de 80.000 placas, la Entidad ha dispuesto un completo listado con todas las placas de los vehículos que tienen este problema y que se pueden consultar en el botón “Solicitud de facturas para impuesto de Vehículos”, en el portal web de la entidad.

(Le puede interesar: Movilidad: conozca las tarifas del servicio de grúa en 2022)

Si su carro aparece entre la lista, deberá diligenciar un formulario con la información personal del propietario o poseedor y la del vehículo.

Es importante aclarar que, al ingresar al botón “Solicitud de facturas para impuesto de Vehículos”, se pedirá una contraseña, que corresponde a la placa, la cual se debe digitar con las letras en mayúscula.

A su vez, para diligenciar el formulario, se deben tener a la mano los datos personales del propietario o poseedor y la tarjeta de propiedad del vehículo.

Si es persona natural, debe registrar la cédula; si es persona jurídica, el NIT, pues en el formato hay que consignar el nombre del propietario, el número de cédula o NIT, el correo electrónico activo, la dirección de correspondencia y el número telefónico de contacto.

En cuanto al vehículo: marca, placa, línea específica, carrocería, cilindraje y modelo del automotor.

Asimismo, la cédula y la tarjeta de propiedad deben adjuntarse en PDF debidamente marcados con el nombre completo o el número del documento de identificación del interesado.

(Siga leyendo: Licencia de conducción: ¿cómo sacarla de manera digital?)

Cinco días hábiles después de haber sido cargada la información, el contribuyente podrá consultar nuevamente, en la Oficina Virtual o en el botón de descarga, si ya está disponible la factura en el sistema para el pago en línea o por los canales autorizados por la Secretaría.

Y si, de todas formas, su carro no está en el listado que propone la Secretaría de Hacienda Distrital, el último recurso será presentar una declaración a través de la Oficina Virtual. Ojo, es importante aclarar que los vehículos modelo 2022 no se facturan.

DATO

El plazo para el pago del impuesto del carro con el beneficio del 10% de descuento vence el 15 de julio de 2022.