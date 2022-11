¿Qué pasa si no aprueba el peritaje de su carro?

El peritaje es conocido como uno de los servicios más confiables que puede adquirir un comprador de un vehículo usado. Este proceso e permite saber si le conviene o no comprar dicho modelo.

Los carros son uno de los artículos con mayor complejidad dado la cantidad de componentes que poseen, por esta razón es que se pueden escapar detalles sobre el estado real del mismo; de esa necesidad surge el peritaje de vehículo, en este procedimiento los centros especializados pueden analizar los apartados eléctricos, estéticos, mecánicos y legales.

Así las cosas, dependiendo de la puntuación que recibe el carro (la cual está plenamente documentada y argumentada), el comprador sabrá si es viable o no la negociación. Sin embargo, las respuestas no siempre son favorables, esto es lo que sucede cuando no se pasa un peritaje de carro.

Vehículo con 80 por ciento o más : Es un vehículo de condiciones óptimas.

: Es un vehículo de condiciones óptimas. Entre 66 y 79 por ciento: Vehículo en ajustes pendientes.

Vehículo en ajustes pendientes. Menos del 65 por ciento: Vehículo con daños u otro problema.

En general, un perito calificado y participante en la prueba argumenta y socializa tanto con el comprador como el vendedor el puntaje obtenido. Si se presentan daños graves o anomalías, se adjunta el material fotográfico para poderlos analizar y revisar de manera precisa. En este momento el comprador ya puede hacerse una idea del estado general del vehículo y saber si decide avanzar con la compra o no.

¿Y si el peritaje sale bien?

Si todo sale según lo planeado y el vehículo aprueba el peritaje con 80 por ciento o más, no hay que discutir, lo ideal es concretar el negocio y empezar los trámites.

Por otra parte, en caso de que el carro no pase el peritaje, hay dos opciones: la primera, si el diagnóstico es menor al 65 por ciento, es porque los daños son delicados y adquirir ese modelo es acarrear con problemas en vez de disfrutar; por consiguiente, lo ideal es declinar la oferta.

Asimismo, si el modelo quedó entré el 66 y 79 por ciento se podría ponderar si continúa con la negociación. Dentro del documento final del peritaje se incluye una página de anexos con los elementos a mejorar y/o reparar; en este momento es que se debe hacer una pausa y consultar con un mecánico en cuánto pueden salir dichas reparaciones. En este caso hay dos variables, el propietario asume la reparación para proceder a vender el carro, o hace un descuento al precio de venta para que el comprador realice los ajustes pertinentes, según detallan expertos en peritaje.

Vale mencionar que no se puede ver como algo totalmente negativo que el carro no pase el peritaje, ya que como se acaba de mencionar hay una serie de variables que se pueden elegir, pues encontrar un vehículo que cumpla con sus expectativas no es una tarea fácil.

