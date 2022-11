Range Rover convertible y eléctrica, la pesadilla de un purista

Convertir vehículos a propulsión eléctrica es una tendencia que todavía es mirada de reojo, especialmente cuando se trata de carros antiguos y de valor especial, como por ejemplo la Range Rover de primera generación. Si a esto le suman el hecho de hacerla convertible, los puristas dirán que la herejía está completa, pero precisamente este fue el pedido que recibió la compañía Lunaz.

Nacida en el Reino Unido, Lunaz ha dado de qué hablar por sus conversiones de clásicos Jaguar, Rolls-Royce, Aston Martin, entre otros, y esta nueva Range Rover por supuesto no será la excepción. El futuro propietario de esta camioneta eléctrica convertible hizo el particular pedido para utilizarla como vehículo de apoyo de su yate en Long Island.

Lunaz Range Rover eléctrico convertible por Lunaz

Por la naturaleza de los cambios, Lunaz comenzó su múltiple conversión con varios refuerzos al chasís para compensar la falta del techo y además soportar las baterías, pero fuera del hecho de haberla hecho convertible el diseño general de la Range Rover mantiene sus líneas clásicas sin mayores cambios.

Lo mismo no puede decirse del “interior” pues aquí la Range Rover convertible eléctrica de Lunaz toma una ruta poco clásica. Adelante lleva una consola central en madera de nuez de moca, una pantalla para un sistema de infoentretenimiento y sillas con un tapizado del mismo azul de la carrocería.

Lunaz Range Rover eléctrico convertible por Lunaz

Este tapizado se replica en las bancas traseras ubicadas de forma longitudinal a cada lado de la Range Rover convertible eléctrica, dándole espacio para un total de ocho pasajeros, todos soportados por la nueva suspensión que Lunaz ha instalado.

Aunque no hay especificaciones sobre la planta motriz para esta Range Rover convertible eléctrica de Lunaz, lo más seguro es que utilice un sistema con dos motores eléctricos para repartir entre las cuatro ruedas unos 360 caballos de potencia y 609 Nm de torque. De la misma forma no se anunció cuánto pagó el cliente por esta particular creación pero seguramente fue mucho más de los 286,803 dólares que es el precio base.