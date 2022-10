Royal Enfield acelera su primera moto eléctrica

Que Royal Enfield se caracterice por la sencillez de sus motos y apegarse a la tradición no quiere decir que no miren al futuro, y el anuncio de su inversión para acelerar el desarrollo de su primera moto eléctrica es tal vez el mejor ejemplo. Según reporta el medio The Hindu Business Line, Royal Enfield estaría planeando lanzar su primera moto eléctrica al mercado en 2025.

En una entrevista, B Govindarajan, CEO de Royal Enfield Motors, les comentó “durante los últimos 6 a 8 meses hemos hecho inversiones en vehículos eléctricos creando instalaciones físicas para pruebas de vehículos y alistamiento relacionado. También hemos estado contratando talento para nuestros centros de tecnología en India y el Reino Unido”.

Pero que hayan acelerado el proyecto de su primera moto eléctrica no quiere decir que solo quieran hacerlo rápido. Govindarajan dice que les gustaría “entender completamente las necesidades de los compradores de este segmento antes de lanzar nuevos productos. Porque Royal Enfield es conocida por ofrecer experiencias de motociclismo, no solo productos”.

Royal Enfield eléctrica, render Anmol Kumar

Como parte de esta aceleración, Royal Enfield se acogió al esquema PLI (un programa de incentivos a la producción en India) con el cual esperan tener una inversión equivalente a cerca de 250 millones de dólares en los próximos cinco años.

Aunque aún no se conoce mucho más del proyecto, unos renders creados por el diseñador Anmol Kumar dan una idea de cómo podría llegar a ser una moto eléctrica de Royal Enfield. El resultado no toma por sorpresa a nadie, combinando la clásica figura de una Royal con un paquete de baterías donde iría el motor de combustión, pero no por eso deja de ser una interesante propuesta.