SOAT 2023: este es el incremento a partir del 1 de enero

El Gobierno otorgó un subsidio de cerca del 50 por ciento en el costo del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat), para 14 categorías de vehículos. Los demás tipos de automotores tendrían un incremento en el precio de esa misma póliza de hasta 11,7 por ciento con respecto al valor pagado en 2022.

Así lo establece el proyecto de circular que la Superintendencia Financiera dejó en su página web para comentarios del mercado y en el que fija el incremento que tendrá el Soat a partir del próximo 1.º de enero del 2023.

Es decir, el nuevo costo se asume cuando la persona dueña del vehículo haga la renovación de su póliza, una vez que esta se haya vencido.

Vale recordar que, hasta este año, el incremento en el valor de este seguro se ajustaba con el alza del salario mínimo. No obstante, el aumento para el 2023 está dado en salarios mínimos diarios, es decir, unos 38.666 pesos, lo que no permitirá que crezca el 16 por ciento, que fue el ajuste del salario mínimo para el próximo año.

Según la tabla contenida en el proyecto de circular de la Superfinanciera, el ajuste de la tarifa del Soat en el 2023 será de entre 1,68 y 25,39 s. m. d. l. v., esta última para vehículos de más de 15 toneladas. El costo del Soat para vehículos familiares tendrá un ajuste de entre 6,98 y 11,79 s. m. d. l. v., según antigüedad y cilindraje de estos.



Si bien el valor de esta póliza tendrá un ajuste de ese 11,7 por ciento, según lo planteado por la Superfinanciera, hay que recordar que el Gobierno, a través del Decreto 2497 de 2022, fijó una tarifa diferencial para 14 categorías de vehículos, entre los que se encuentran los ciclomotores, motos de menos de 100 c. c., motos de 100 c. c. y hasta 200 c. c., autos de negocios, taxis, microbuses urbanos y de servicio público urbano.

Esta medida, que comenzó a regir desde el 19 de diciembre, se estipuló con el fin de estimular la compra de esta póliza obligatoria y disminuir su evasión en el país.

