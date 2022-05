¿Se necesita licencia para manejar motos eléctricas?

Son varias las dudas que existen respecto a la legislación y permisos que tienen los vehículos eléctricos en Colombia. Según la resolución 160 del Ministerio de Transporte, emitida el 2 de febrero de 2017, se estipulan las normas que deben cumplirse cuando se utilizan bicicletas y motos eléctricas, entre otros vehículos que utilizan esta energía para funcionar.

Lineamientos a cumplir

Para conducir motos, ciclomotores, tricimotos y cuadriciclos eléctricos hay que tener licencia de conducción tipo A1, y B1 para los cuadriciclos.

Los conductores tendrán que comprar el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT). Asimismo, deben contar con una inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), hacerles la Revisión Técnico Mecánica (RTM) y disponer de la respectiva placa reflectiva (dos en el caso de los cuadriciclos, similares a las de automóvil) y matrícula.

Sí debe contar con licencia de conducción para motos eléctricas.

También deben tener luz blanca delantera y roja trasera, direccionales, espejos retrovisores y señal acústica de advertencia (pito). Además, deben circular por la calzada y está prohibido que rueden por las aceras, andenes y ciclorrutas.

Tenga en cuenta que las bicicletas y patinetas eléctricas no necesariamente tienen que cumplir todos estos requisitos. Eso sí: estos no pueden ser utilizados como servicio público, al igual que los anteriores vehículos mencionados.

Respecto a las bicicletas es importante aclarar que tienen que cumplir con ciertas características para poder transitar en las calzadas de ciclovía.

No deben superar los 25 km/h de velocidad máxima, el motor no debe tener más de 350 vatios de potencia y su peso en vacío no debe ser mayor a 35 kilogramos. Si inclumple con alguna de estas especificaciones no podrá ser considerada como una bicicleta, sino ciclomotores.

En esa misma línea, la seguridad es primordial, por lo que estos vehículos (excepto los cuadriciclos) deben cumplir con las normativas que se establecen en el Código Nacional de Tránsito. Es decir, después de las seis de la tarde y hasta las seis de la mañana, los conductores y sus acompañantes deben ir usando el chaleco reflectivo.

Dato: Respeto a las patinetas eléctricas se debe contar con casco que cumpla la normativa de seguridad y adicionarle rodilleras, coderas y chaleco reflectivo en horas de la noche y la madrugada