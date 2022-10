‘Se va a dar una transformación del negocio’

¿Por qué se escogió Colombia para lanzar este primer vehículo de la marca?

Porque dentro del contexto suramericano, Colombia tiene una de las legislaciones más progresivas en materia de vehículos eléctricos, con estímulos para que los consumidores los compren. Son incentivos no solo económicos, sino también de movilidad, por los permisos que hay para transitar en ciudades que tienen pico y placa.

¿Qué los lleva a creer que es un buen negocio en Colombia?

Es un mercado que, si bien aún es bajo, estamos viendo que tiene rápido crecimiento en ventas de vehículos eléctricos. Poco a poco Colombia empieza a ampliar su oferta de este tipo de carros y eso es una gran oportunidad.

Una de las preocupaciones de los consumidores es dónde recargar las baterías. ¿Qué propone GM?

La infraestructura está creciendo de forma acelerada y estamos trabajando con las empresas privada y con los gobiernos para encontrar soluciones. Lo importante es tener en consideración que el 85 por ciento de los consumidores están en las grandes capitales y su recorrido promedio es de 45 kilómetros por día. Para esta misión, un vehículo como el Bolt funciona perfectamente. En este sentido enfocamos nuestros esfuerzos para brindarles a nuestros clientes soluciones para que puedan cargar en sus casas o en edificios, como se hace con un celular. También es una oportunidad para que donde se ubiquen los cargadores se les ofrezca los clientes la opción de tomarse o café o algo más mientras hace la carga. En nuestra red de concesionarios, seguramente será un buen centro de cargas.

¿Entonces no sería como ahora, que cualquier carro se abastece de gasolina en cualquier estación?

Nosotros estamos yendo con un estándar que comparte con otras marcas, lo que hace que el asunto sea más fácil. Hay marcas que van con su propio cargador y eso sí genera una dificultad.

Chevrolet Bolt EUV 2022

¿Cómo conquistar al consumidor, si los eléctricos son más costosos que los de gasolina?

Inicialmente son más caros. Pero el costo de tenencia de un eléctrico es más económico, se destina menos en mantenimiento, el consumo es más barato. Al ser más masivamente implementada esta tecnología alrededor del mundo, los costos de las baterías eléctricas caerán y los precios se equipararán con los de los vehículos de combustión interna. Pero no se trata de fijarse solo en el precio. En este momento la decisión es: un auto que no emita y haga bien al mundo o uno que simplemente no. Esa es la invitación que hacemos a nuestros clientes: ayudar al planeta.

¿Qué va a pasar con los talleres y mecánicos tradicionales con la llegada de esta nueva tecnología?

Va a haber un entrenamiento importante porque no es lo mismo meter la mano en un vehículo de gasolina que en uno eléctrico. Pero el mensaje es de tranquilidad, porque aquí lo que va a pasar es que va a haber una transformación del negocio, porque, por ejemplo, el cliente va a adquirir un vehículo con toda la tecnología y servicios de software.

*Informe especial para EL TIEMPO Martha Luz Monroy