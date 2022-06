Secretaría de Movilidad ofrece últimos beneficios para pagar multas de tránsito

Por medio del programa ‘Ponte al día con Movilidad, ponte al día con Bogotá’ se están dando las últimas opciones y facilidades de pago en la temporada de compensaciones para ponerse al día con las multas de tránsito.

La Secretaría Distrital de Movilidad invitó a la ciudadanía deudora por infracciones a las normas de tránsito, a realizar sus pagos oportunamente, teniendo en cuenta el vencimiento por ley de las opciones con beneficios que ofrece la entidad.

“La Secretaría Distrital de Movilidad quiere invitar a todos los deudores a que se acojan a todos los descuentos de ley que hoy en día están operando, a que aprovechen los acuerdos de pago y por supuesto, a que aprovechen esta temporada de compensaciones para que se pongan al día con Movilidad”, señaló Sebastián Cortés, director de Gestión de Cobro de la Secretaría.

Póngase al día

El artículo 2 del Código Nacional de Tránsito señala que un comparendo es una orden formal de notificación para que el presunto implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción.

Recuerde que usted puede acceder por medio de los canales digitales de la Secretaría de Movilidad para consultar su estado respecto a multas o comparendos.

Si va a realizar el pago por medio de PSE o medios físicos: este mes, muchos ciudadanos reciben primas o pagos compensatorios. Es la oportunidad para ponerse al día.

Asimismo, se encuentran vigentes hasta septiembre los últimos descuentos amparados en la Ley de amnistías (Ley 2155 de 14 de septiembre de 2021), en la que los deudores que tienen multas anteriores al 30 de junio de 2021, pueden pagarlas con descuentos del 20% en capital para motos y 40% para vehículos. Vale recordar que en ambos casos, hay una condonación adicional del 100% de los intereses.

Solo este año, la Secretaría Distrital de Movilidad ha realizado 40.519 embargos. Respecto a ello, la entidad creó un Abecé de Desembargos para aclarar dudas a los ciudadanos tras este procedimiento.

Acuerdos de Pago

Entendiendo que las multas y los pagos de estas suelen ser elevados, la Secretaría ofrece acuerdos de pago para que los ciudadanos estén al día con sus deudas.

Para obtener una de estas facilidades para el pago de las obligaciones no tributarias debe reunir los siguientes requisitos:

Cédula de ciudadanía del deudor y/o codeudor (Fotocopia).

Cédula de extranjería del deudor y/o codeudor (Fotocopia – Cuando sea el Caso).

Certificación de estado de cédula de ciudadanía expedida por la Registraduría. (En caso de que el documento de identidad se encuentre en trámite).

Fotocopia del recibo de un servicio público.

Certificación bancaria.

Certificación laboral y/o declaración de renta.

El deudor debe aportar, garantías personales, reales, bancarias o de compañía de seguros.

El acuerdo de pago se debe realizar personalmente o a través de un abogado con poder autenticado ante notario o a través de un tercero mediante autorización.

Certificado de existencia y representación legal. En caso de ser persona jurídica

Cuando verifique que cumple con lo solicitado, debe solicitar la suscripción del pre-acuerdo en los puntos de atención Centros de servicios de Movilidad Calle 13 y Paloquemao.

Para efectos de practicidad, puede agendar su cita ingresando a la página web www.movilidadbogota.gov.co, luego oprima el banner de Centro de Contacto de Movilidad.

Seguido a ello, debe hacer clic en acuerdos de pago y allí tiene que diligenciar el formulario con los datos del solicitante.

En cuanto a los horario de atención, tenga presente que el Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 o Centro de Servicio de Movilidad Paloquemao atienden en horario de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Red CADE: SuperCADE 20 de Julio, SuperCADE Américas, SuperCADE Suba.

En estos puntos se atenderá de lunes a viernes: 7 a.m. a 05:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Una vez haya finalizado el pre-acuerdo, tiene que realizar el pago de la primera cuota dentro de los primeros cinco días hábiles de realizado el trámite.

Puede hacerlo por el canal virtual, oprimiendo el botón de pago PSE Consulta acuerdos de pago, comparendos y embargos. Este funciona solo para facilidades de pago por infracciones de tránsito.

También puede hacer el pago por medio de sucursales del Banco de Occidente y Banco Caja Social, presentando el volante de pago.

Asimismo, si cuenta con una tarjeta de crédito Visa y Mastercard, podra realizar el pago únicamente en la sucursal del Banco de Occidente, ubicada en el SuperCADE Movilidad y en efectivo. Recuerde que el horario es de Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6 p.m. y sábados: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

También puede hacerlo por medio de un Corresponsal Bancario Grupo Éxito (Carulla, SuperInter, Surtimax y Éxito)

En cuanto a las facilidades de pago por concepto de transporte público, subsanaciones y grúa y patios; los ciudadanos se pueden agendar para las facilidades de pago a través de la página web www.movilidadbogota.gov.co en la opción de ‘agendamiento virtual’ y diligenciar el formulario o solicitar la expedición de volante de pago llamando al Conmutador (601) 364-94-00 marcando la extensión 7815.

Finalizado lo anterior, solo queda reclamar la resolución del acuerdo de pago, según el caso.