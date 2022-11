Soat: ahora el problema es dónde comprarlo

De esta manera el gobierno cumplió un compromiso de campaña, calmó a los motociclistas que venían amenazando con nuevas movilizaciones por el costo del Soat y otras demandas, pero queda un problema por resolver: la dificultad de los usuarios para adquirir la póliza.

Tan solo dos compañías aseguradoras, Seguros Mundial y La Previsora, tienen habilitada de forma directa la compra del seguro en sus portales oficiales. El resto o no lo venden, o hay que comunicarse con ‘asesores virtuales’, chats, o líneas telefónicas, o dejar los datos para que luego un asesor de carne y hueso contacte al usuario (Ver más abajo ¿Qué dice Fasecolda?).

Y aunque la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, afirmó a través de un comunicado que entre enero y septiembre de 2022, “se expidieron 6.6 millones de pólizas de SOAT, con un crecimiento del 4.5 por ciento” frente a ese mismo periodo del año anterior, es decir, que sí están vendiendo el seguro, lo cierto es que las dificultades persisten.

El problema radica en que muchos de los intermediarios que vendían el Soat, se salieron del negocio. Esto, porque la Ley 2161 del 2021, por un lado, les dio una ‘rebaja’ del 10 por ciento en las pólizas a los usuarios, pero por otro lado, castigó a los corredores de seguros con la reducción de su margen de ganancia (del 12 al 5 por ciento).

Esa ausencia en la cadena de distribución, que primero afectó a motociclistas de municipios y ciudades de la Costa Atlántica, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, se trasladó a los propietarios de otro tipo de vehículos en casi todo el país, incluida la capital colombiana, al punto de que ni siquiera a través de internet se pueden adquirir las pólizas como en el pasado.

Según quejas de algunos de nuestros lectores, en unos casos les exigían comprar otro tipo de producto (seguro de vida, o similares) para expedirles el Soat. EL TIEMPO hizo esta semana un recorrido virtual por las páginas web de las diez compañías aseguradoras autorizadas para vender el Soat y esto fue lo que encontramos.

Lo bueno

Sin excepción, todas las aseguradoras informan en sus sitios de internet “que tienen la obligación de expedir el Soat en todo el país a todo vehículo que lo requiera”.

También recuerdan que “las tarifas (del Soat) están reguladas y definidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Técnicamente están dadas en función de la clase de vehículo, modelo, cilindraje, capacidad de pasajeros y capacidad de carga. Además, están fijadas en salarios mínimos y son actualizadas cada año”.

Por último, una de las compañías les recuerda a los intermediarios que “está prohibida cualquier conducta que directa o indirectamente limite la contratación o expedición de la póliza de Soat; el cobro de cualquier suma de dinero adicional a la tarifa máxima establecida; y condicionar la venta de la póliza a la adquisición de cualquier otro tipo de producto o servicio.

Los hallazgos

AXA Colpatria informa en su página web “que su producto no se comercializa por canales digitales”. Informa los horarios de atención presencial y cuenta con una pestaña de “Turno expedición SOAT”. Al hacer clic para solicitarlo en cualquiera de los días que restan de noviembre en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla aparece el siguiente aviso: “No hay ninguna disponibilidad en esta fecha. Elija otra”. En otras capitales como Tunja y Villavicencio sí hay turnos, y pone a disposición de los usuarios números y correos electrónicos de contacto.

Seguros Mundial. No tiene ninguna restricción y el Soat se puede comprar directamente solo digitando los números de placa del vehículo y cédula del propietario.

Aseguradora Solidaria. Dispone de información clara sobre cómo cotizar el seguro y las tarifas. No es posible comprarlo en línea y hay que comunicarse con un call center para que el usuario “reciba la información necesaria para que adquiera este producto”.

La Equidad Seguros. Su página web cuenta con una pestaña exclusiva para el Soat, con información sobre tarifas, vigencia, requisitos para su adquisición y cobertura, entre otros. A través de un chat virtual solo permite la cotización del seguro, pero no es posible comprarlo en línea.

La Previsora. Sin problemas se puede comprar el seguro solo con llenar los datos del propietario y el vehículo.

Liberty Seguros. Su página web tiene un botón para adquirir el Soat con pago por PSE, pero al hacer clic sobre el módulo no abre. O sea, no es posible comprarlo en línea.

Mapfre. Tiene un ‘asesor virtual’ que remite al usuario a un link con los sitios donde lo pueden atender de manera presencial. Consultamos en las oficinas de La Alhambra, Andes, calle 147 y autopista Norte en Bogotá y aparece un aviso en el que se indica que no están atendiendo presencialmente.

Seguros Bolívar. En su sitio web dispone de sus canales de venta, una línea 800 a nivel nacional y un numeral celular. También aparece otra información en la que indica que al hacer clic en la misma aparecerán “otros puntos de venta”, pero no funciona.

Seguros del Estado. Hay que entrar al chat y dar clic en un link de cotización para la compra on line.

Sura. Al igual que otras aseguradoras dispone de información completa sobre el Soat, costos, cubrimientos y requisitos para su adquisición, para esta última parte hay que consultar con ‘Tibot’, un asistente virtual que facilita números de contacto, pero no es posible comprarlo en línea de forma directa.

¿Qué dice Fasecolda?

A la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, le trasladamos las inquietudes acerca de las dificultades de los colombianos para comprar el Soat. Al cierre de esta edición no habíamos tenido respuesta, pero en esta entrevista, el presidente de ese gremio, Miguel Gómez Martínez, admitió que hay problemas en la cadena de distribución y que las compañías deben hacer un esfuerzo.

“En eso el sector tiene que hacer un esfuerzo por modernizar su capacidad de acceso, ampliar los canales informáticos para poder vender directamente, no solo en las sucursales sino a través de internet. Usted tiene razón en que para algunas personas la idea de entrar a través de la página no es tan con cómoda, inclusive los que no están bancarizados tienen una restricción, tienen que ir a una sucursal donde les reciban el pago en efectivo. Ahí hay que ajustar la cadena”, dijo Gómez Martínez.

Por su parte, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que “se fortalecerán las medidas en contra de aquellas aseguradoras que no expidan el Soat”, y a su vez la severidad en las sanciones para los usuarios que circulen en sus vehículos sin seguro obligatorio.