Subaru 22B Wagon por Scoobyclinic Chesterfield, un proyecto por terminar

En 2008 el preparador del Reino Unido especializado en Subaru, Scoobyclinic Chesterfield, se dio a la tarea de convertir una Impreza STI Wagon en lo que sería la única 22B Wagon del mundo. Sin embargo, el proyecto no pudo ser terminado y luego de permanecer 14 años guardado, lo están ofreciendo en venta.

Subaru 22B Wagon por Scoobyclinic Chesterfield

Aunque a simple vista parecería estar en un nivel avanzado y su precio de 10.995 libras esterlinas no parecería descabellado, sobre todo si se compara con las 460.000 libras del Prodrive P25, hay un gran ‘pero’ que así como podría ser freno para algunos para otros puede representar una oportunidad: no tiene motor.

Subaru 22B Wagon por Scoobyclinic Chesterfield

Y no solo eso. En su estado actual y como se ofrece en venta, esta Subaru 22B Wagon consta de la carrocería completa, una jaula, el 'coco' del tablero y no mucho más. De hecho, la publicación dice que los rines y llantas con los que aparece en las imágenes no están incluidos pues los tiene únicamente para poder moverla.

Subaru 22B Wagon por Scoobyclinic Chesterfield

Según Scoobyclinic Chesterfield, su Subaru 22B Wagon es entonces una base ideal para prepararla para Time Attack, competencias Hill-climb o simplemente un vehículo de calle muy rápido, si bien aclaran que debido a la jaula no se podría instalar una banca trasera.

Subaru 22B Wagon por Scoobyclinic Chesterfield

Como decimos más arriba, el estado actual de esta Subaru 22B Wagon podría dividir al público entre quienes preferirán dar espalda y quienes verán una interesante oportunidad. Al menos a los ojos de quien escribe, el tren motriz del anterior WRX (motor, caja, suspensiones, etc.) sería un interesante complemento, sobre todo por el amplio aftermarket disponible, para terminar de “juguetear” lo que me imagino sería un muy divertido, rápido y único carro de calle con destreza suficiente para días de pista. Si saben de un patrocinador para ideas locas, me avisan.