Tesla Cybertruck, una pick up cargada de aplazamientos

Un anuncio más, una nueva presentación en público, pero nada que llega la tan esperada pick up eléctrica que Tesla cuya llegada se ha retrasado en múltiples ocasiones. Y ya no habrá sorpresas, pues cuando se anunció por primera vez como un vehículo de trabajo 100% eléctrico pasaron varios años y marcas como Ford y Chevrolet, por lo menos en su ‘patio’ ya presentaron variantes muy potentes y capaces sobre la misma carrocería.

Tesla Cybertruck

Y no es el único retraso que tiene la marca. La cita en la que se anunció la nueva fecha de llegada de la Tesla Cybertruck no era precisamente sobre la pick up eléctrica. El evento más importante era la inauguración de la gigafactoría de Tesla en Austin, Texas, donde la marca iba a producir el Tesla Model 3, la camioneta Model Y y la pick up.

Pero hubo cambio de planes de nuevo para esta inauguración que se iba a realizar en 2020. Ya en esta nueva megaplanta no se van a hacer los dos primeros vehículos.

Tesla Cybertruck

Entonces, ¿cuál fue la novedad?

La novedad es que la nueva planta se destinará especialmente a la fabricación de la Tesla Cybertruck y, según Musk, el mundo conocerá por fin la famosa pick up eléctrica, que se anunció hace un lustro como la primera en su tipo, apenas para el próximo año.

Pero no fue lo único que dijo Musk. Junto con la pick up Cybertruck también anunció que para 2023 llegará el Semitruck, un camión 100% eléctrico para usar con remolque, otro de los vehículos, que como el Roadster se han venido posponiendo año tras año y de los cuales solo se conocen los vehículos de prueba y los prototipos.

Tesla Cybertruck

Aun así, cada anuncio de Elon Musk dispara o frena el precio de las acciones de sus compañías y al parecer el último, sobre la confirmación de la definitiva y final fecha de presentación de su pick up para 2023, tenía el objetivo de siempre: seguir estirando la fecha y prolongando la entrada a producción de la Cybertruck y de los otros vehículos que siguen en una eterna cola de espera que parecen disfrutar los fanáticos de la marca y del CEO ‘superstar’ y que la relatividad del tiempo parece tener aletargados a los inversionistas de su firma.

Tesla Cybertruck

FRASE

"Vamos a pasar a... una escala que ninguna empresa ha logrado en la historia de la humanidad. Entre los productos futuros planificados habrá un "robotaxi dedicado que se verá bastante futurista y está el robot Tesla Optimus que ayudará a crear una era de abundancia... que transformará el mundo". Elon Musk.

Las demoras