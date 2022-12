Tesla Semi: por fin empezaron las entregas

Para este momento es más que claro que cuando Tesla anuncia una fecha para el lanzamiento, presentación o inicio de producción y entrega de un vehículo, lo más seguro es que no se cumpla. El más reciente ejemplo es el Tesla Semi, que tras ser anunciado por primera vez en 2017 prometiendo entregas en 2019, estas no ocurrieron sino hasta ayer 1 de diciembre de 2022.

En un evento organizado por la marca para celebrar la ocasión, Tesla tuvo como invitada especial a la compañía PepsiCo que le tenía tanta fe al proyecto del Semi que hizo un pedido de 100 unidades recién fue anunciado en 2017. Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, no se revelaron más datos o especificaciones sobre este nuevo modelo.

Inicialmente se había dicho que el Tesla Semi tendría una arquitectura eléctrica de 1.000 voltios que le permitiría una carga rápida a 1 MW y así recuperar hasta el 70% de la carga de sus baterías en apenas 30 minutos. Estos datos fueron confirmados, así como la autonomía de hasta 804 km (500 millas) con una sola carga, incluso con su capacidad máxima de carga de 36.700 kg totalmente “ocupada”.

Tesla Semi 2023

De hecho, Tesla publicó un video ‘timelapse’ de un Semi recorriendo esos 804 km con su capacidad de carga a tope y prometió que más adelante publicaría el video completo del recorrido, de algo más de ocho horas.

Sin embargo, durante su presentación Elon Musk no dio especificaciones sobre el Tesla Semi, no dio precios sobre las versiones que habrá disponible, no dio datos sobre la producción y no se hizo una sesión de preguntas del público al final. Así que si tienen más preguntas acerca de este modelo, no son los únicos.