Toyota Hilux, ¿arranca su ruta eléctrica?

Con una nueva generación prevista para lanzarse en 2023 o 2024, la Toyota Hilux seguirá evolucionando y durante una presentación en Tailandia para celebrar los 60 años de presencia de la marca en ese país, se mostró un concepto que adelanta lo que bien podría llegar a ser su primera variante totalmente eléctrica.

El mismo Akio Toyoda, presidente de la marca, estuvo a cargo de la presentación donde se mostró la Toyota Hilux Revo BEV Concept de la cual había una unidad en exhibición. De color blanco, esta Hilux de cabina sencilla se diferencia principalmente por el nuevo frontal con una parrilla de diferente diseño y una tapa del lado izquierdo donde estaría el punto de carga.

Sin embargo, el directivo no dio ningún tipo de dato o especificación de lo que podríamos esperar sobre la Toyota Hilux Revo BEV Concept y teniendo en cuenta que este modelo se comercializa principalmente en mercados donde la infraestructura para vehículos eléctricos aún no está tan desarrollada, no sería raro que aún se demore en hacerse realidad.

Toyota Hilux Revo BEV

Junto a la Toyota Hilux Revo BEV Concept también se mostró otro concepto, llamado Toyota IMV 0 Concept, con un diseño más ‘conceptual’ y que de cierta forma nos recuerda a las líneas mostradas por el Compact Cruiser. Las sigas IMV son por Innovative International Multi-purpose Vehicle, que hace referencia a una plataforma para camionetas pequeñas y vanes destinadas a mercados asiáticos.

Al igual que con la Hilux eléctrica, tampoco se dieron datos en cuanto al Toyota IMV 0 Concept más allá de que había sido diseñado luego de estudiar durante varios meses el estilo de vida y las necesidades que sus clientes y potenciales clientes tienen de sus vehículos.