Toyota estaría trabajando en un nuevo crossover

Un futuro vehículo de Toyota estaría en desarrollo según unas imágenes de patentes aplicadas por la marca ante la Oficina de propiedad intelectual de Australia, mostrando lo que sería una especie de crossover compacto muy parecido al Small SU EV presentado por la marca en diciembre pasado junto con varios conceptos más.

Toyota Small SU EV Concept

Aunque en principio podría pensarse que se tratará de un vehículo totalmente eléctrico, el medio australiano Drive, que puso en evidencia las imágenes de patentes de este Toyota, dice que más bien se trataría de un híbrido enchufable pues si bien por la calidad de las imágenes no se alcanza a ver del todo, en cada uno de los laterales traseros lleva una tapa: a un lado para la gasolina y al otro para la corriente.

Otros indicios que apuntan a este tipo de motorización son la parrilla con el típico entramado para permitir el paso de aire al motor, mientras que en los eléctricos suelen ser tapadas. De otro lado, que no haya salidas de escape visibles no quiere decir que no las tenga, sabiendo que a veces por temas de diseño estas son dejadas fuera de la vista.

Toyota, imagen patente Australia

En cuanto a diseño, como mencionamos más arriba, es muy parecido al Small SU EV, siguiendo la más reciente tendencia de diseño de la marca que hemos visto con el bZ4X pero igualmente con el nuevo Crown. Es decir que este lenguaje no se limitará únicamente a los vehículos con motorización eléctrica.

De ser cierto que termine siendo un híbrido, lo más probable es que el modelo de producción que adelantan estas imágenes de patentes utilice la plataforma E3 que había anunciado la marca, una combinación de la GA-C de vehículos compactos con motor de combustión, y la e-TNGA de eléctricos.

Tratándose apenas de una patente para el diseño, sin embargo, cualquier cosa que se diga en momento sería solo especulación pues por supuesto no hay ningún tipo de información oficial por parte de Toyota respecto a lo que pueda ser este futuro modelo.