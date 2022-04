Trancones en Bogotá: cómo evitar ser víctima de un atraco

Los colombianos pudieron ver a través de videos cómo varios hombres roban a un conductor en la calle 100 con carrera 19, en el norte de Bogotá. Los delincuentes huyeron en un automóvil que los esperaba, pero fueron detenidos por las autoridades horas después. Punto para la Policía y los ciudadanos que ayudaron con su denuncia.

Pero no todas las historias de robos y atracos tienen final feliz. En Bogotá, según cifras de la Secretaría de Seguridad, el hurto a personas tuvo un crecimiento de 16,8 por ciento en los primeros tres meses del año. Fueron 27.205 los casos reportados entre enero y marzo, 3.905 más que el mismo periodo del año 2021.

El número de hechos del primer trimestre del 2022 es el segundo más alto en la ciudad en los últimos 12 años, superado por los 29.765 reportes del primer trimestre de 2019. El ataque y robo a conductores, ocupantes de vehículos particulares y pasajeros de taxis se ha convertido en uno de los delitos más comunes en Bogotá.

Son varias las modalidades que usan los delincuentes para atacar a sus víctimas aprovechando los constantes trancones. La más conocida es la de los llamados ‘rompevidrios’, en la cual los sujetos usan objetos contundentes como bujías o piedras para romper los cristales y llevarse los objetos de valor (bolsos, celulares, paquetes, entre otros).

Otra forma de atacar es la de las ‘bandadas’, que son dos o tres motos que rodean el vehículo para robar a sus ocupantes. En casi todos los casos, los ladrones usan armas de fuego o cuchillos para atemorizar a sus víctimas.

Pero hay algo que las autoridades han logrado detectar: la participación de los llamados ‘campaneros’. Estas personas hacen parte de la banda y se hacen pasar o camuflan como limpiavidrios o vendedores ambulantes, y por su lugar privilegiado en el trancón van mirando qué objetos de valor llevan los ocupantes o qué carro lleva los vidrios abajo o si su conductor va distraído o hablando por celular.

La ola de inseguridad está desbordada en la capital, y más peligroso puede ser enfrentarse a hombres armados, lo que además aterra y asusta a quienes presencian estos hechos sin poder hacer nada.

No obstante, hay formas de protegerse, no en un ciento por ciento, pero que sí son funcionales y prácticas y que actúan como ‘armas disuasivas’, como por ejemplo el uso de vidrios polarizados o entintados. A continuación, le contamos cuáles son esas recomendaciones.

Película de seguridad para carro. Foto: iStock

Polarizado y semiblindaje

Algunos fabricantes instalan en sus carros vidrios entintados, estos son vidrios coloreados para absorber parte de los rayos solares a fin de reducir los efectos de estos sobre el habitáculo. Además, mantienen la luminosidad y mejoran el aspecto estético.

Adicional a esto, muchos concesionarios ofrecen las películas como un plus a sus clientes, es un adhesivo que también ayuda y evita que cuando el vidrio se rompa por un golpe o en un accidente sus restos lesionen al conductor y los pasajeros, pues literalmente quedan ‘pegados’ a la película. Esta película no es un blindaje, por lo tanto, no detiene o contiene un disparo de un arma de fuego.

En el mercado actual, las más populares son el polarizado nanocarbón y nanocerámico, que son de alto rendimiento con una alta resistencia termolumínica, es decir que ayudan a reducir el calor hasta cinco veces más en el habitáculo que un polarizado convencional, protegen de los rayos ultravioleta y permiten una mejor visibilidad de adentro hacia afuera en la noche.

También hay otro tipo de protección, una especie de ‘semiblindaje’ hecho a base de polímeros que se adhieren al vidrio en altas temperaturas. Hay varias marcas en el país, sus distribuidores aseguran que genera una altísima resistencia en toda la superficie del vidrio, capaz de resistir más de 400 golpes contundentes, no distorsiona la visibilidad y la instalación se demora ocho días.

Los vidrios en los carros

Los vidrios que usa la industria automotriz tienen características especiales. Hay de dos clases, templados y laminados (llamados también de seguridad), y se utilizan dependiendo de la ubicación y la finalidad. Una de las ventajas que tienen es que en caso de quebrase por la razón que sea, se transforman en pequeños pedazos que resultan inofensivos para los ocupantes del vehículo.

Robo a carro. Foto: iStock

En el vidrio laminado se usa una técnica que consiste en unir dos láminas de vidrio de cualquier grosor con una película intermedia de butiral polivinilo (PVB), etil vinil acetato (EVA) y resinas de luz ultravioleta. Esta lámina puede ser translúcida o transparente y le da al vidrio una seguridad adicional ante una rotura ya que los pedazos quedan unidos a ella.

El vidrio templado es procesado por tratamientos térmicos o químicos para aumentar su resistencia con respecto a un vidrio normal. Esto se logra exponiendo las superficies exteriores a compresión y las internas a tensión. Esto provoca que cuando el vidrio se rompe, se fraccione en varios pedazos en lugar de astillarse.

¿Cuál es el límite para el uso de vidrios polarizados?

La instalación de vidrios polarizados está permitida en Colombia por razones de seguridad, salud o estética, es decir que su uso, además de disminuir la visibilidad desde el exterior hacia adentro del carro, sirve para la protección de los rayos solares y evitar altas temperaturas dentro del habitáculo.

Esa disminución de visibilidad está regulada por la Resolución 3777 de 2003, que señala que les es permitido circular sin necesidad de una autorización especial a los vehículos que tengan vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, que cumplan las siguientes características: los parabrisas y los vidrios de las puertas delanteras deben tener una luminosidad superior o igual al 70 por ciento.

En los vidrios laterales traseros y el panorámico trasero se debe tener una luminosidad igual o superior al 55 por ciento. En los vehículos SUV aplica la misma medida para los parabrisas y los vidrios de las puertas delanteras (70 por ciento) y para los laterales traseros (55 por ciento); sin embargo, la luminosidad de los vidrios cuartos traseros y de la quinta puerta tiene que ser superior al 14 por ciento.

Si usted necesita instalar vidrios polarizados con niveles de oscuridad mayores, debe solicitar un permiso al Ministerio de Defensa a través de la Policía Nacional, explicando sus razones, debe pagar una suma que oscila entre los 700.000 y un millón de pesos para el estudio de seguridad y la revisión técnica del vehículo.

Tenga en cuenta que el establecimiento donde le instalen las películas esté autorizado, además el instalador le debe expedir un documento que certifica el nivel de opacidad que se instaló en el vehículo. Aunque es poco usual que las autoridades lo exijan, es recomendable que este permanezca siempre en el vehículo.

Y también hay que aclarar que los policías y agentes de tránsito no pueden imponer comparendos por el uso de vidrios polarizados sin el uso de una herramienta (fotómetro o luxómetro) que demuestre el nivel de opacidad del vidrio. Pero, como dijimos arriba, no portar el certificado significa una multa o inmovilización del vehículo.

Policía de Tránsito

Recomendaciones al conducir

La primera es andar siempre con los vidrios arriba y los seguros puestos. Si hace calor, no tema ‘al consumo de combustible’ por el uso del aire acondicionado, que además de confort, es otro accesorio de seguridad.

Nunca, por ninguna razón, lleve objetos, paquetes, bolsos, teléfonos, relojes o joyas a la vista que llamen la atención. Use el sistema Bluetooth para su teléfono y el baúl para guardar esos elementos. No los lleve sobre los asientos. Recuerde que en el trancón lo están vigilando y si usted no tiene cosas a la mano, los delincuentes no se meten a perder tiempo.

Todos los carros vienen con cierto grado de oscuridad en sus vidrios, pero usted, dentro de la norma, puede ir un poco más allá. Hoy existen películas como las de nanocarbón y otras con un nivel mínimo de blindaje que respetan el límite legal, pero que además permiten ver muy bien desde adentro hacia afuera, incluso de noche.

Procure conducir atento y observando lo que ocurre a su alrededor, especialmente en la noche. En los semáforos y trancones deje una distancia prudente con el vehículo que está al frente, de tal forma que le permita hacer alguna maniobra de evasión en caso de asalto.

Evite circular por lugares despoblados o calles poco concurridas. Use rutas alternas y cambie con frecuencia los trayectos al trabajo o a su casa. Esto hace más difícil la planificación de un asalto.

Conocer las vías principales y alternas es muy importante en caso de que note que lo están siguiendo. Si esto ocurre, procure llamar la atención de la policía.

Al llegar a su casa o lugar de destino, si ve personas extrañas cerca de su garaje, no intente entrar ni bajarse del vehículo. Dé otra vuelta y llame al vigilante o a un familiar para que esté atento con las puertas.

De igual forma, si al llegar a su domicilio o lugar de destino observa que lo ha estado siguiendo algún vehículo, no se baje y trate de conducir hacia una estación de policía.

Antes de abrir y abordar su vehículo mire varias veces a su alrededor. Los ladrones usan distractores como objetos o papeles pegados en los vidrios o espejos. Evite comprar productos, sobre todo, alimentos en los semáforos.

Y si está en movimiento, haga caso omiso de golpes que reciba su carro en la parte de atrás o en los costados, lo mismo si siente que una de las llantas se ha pinchado. Trate de llegar a un lugar seguro para verificar qué fue lo que pasó, nunca en la vía.