Traslado de matrícula: ¿por qué es importante hacerlo?

Si usted se muda de ciudad o municipio, lo más seguro es que lleve su vehículo. Es normal que se vean transitando placas inscritas en territorios diferentes a donde fueron expedidas.

Recuerde que siempre tiene que estar actualizando sus datos de residencia y de contacto para que las autoridades puedan estar al tanto de su ubicación.

Para que sus placas cumplan con la reglamentación de mantener un control del parque automotor de cada municipio del país, es importante que realice el traslado de matrícula.

Si no hace este procedimiento, puede presentar inconvenientes en el futuro. Por ejemplo, al momento de realizar los trámites del SOAT o la Revisión Técnico-Mecánica, tendrá problemas, dado que su nueva dirección no coincidirá con los datos que están registrados en la placa.

No hay una multa por no hacer este procedimiento, pero sí es beneficioso que se evite ‘dolores de cabeza’ cuando tenga que actualizar sus seguros o cuando cometa una infracción de la que no fue notificado.

Requisitos para hacer el traslado

Este procedimiento tiene una tarifa que varía dependiendo del lugar en el que esté ubicado. Por ejemplo, en Bogotá tiene un costo de 18.200 pesos.

Estar registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)

Para hacerlo online : ingrese al sitio web de la Ventanilla de Movilidad (Bogotá) o al portal de la Secretaría de Tránsito que le corresponda y siga las instrucciones del trámite.

ingrese al sitio web de la Ventanilla de Movilidad (Bogotá) o al portal de la Secretaría de Tránsito que le corresponda y siga las instrucciones del trámite. Presentar documento de identidad, como la Cédula de Ciudadanía, Tarjeta de Identidad o Pasaporte vigente.

Presentar las improntas del vehículo.

Contar con SOAT vigente registrado en RUNT.

Revisión Técnico Mecánica al día.

Tener el impuesto vehicular al día.

Estar a Paz y salvo, es decir, libre de comparendos o multas pendientes de tránsito.

Una vez verifique que está al día con los requisitos, puede iniciar con el proceso de traspaso. Si desea hacerlo de manera presencial, debe agendar una cita con las respectivas entidades de movilidad que funcionen en la ciudad o municipio al que llegue.

