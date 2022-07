Triumph revela los primeros datos de su TE-1 eléctrica

Desde 2019 Triumph comenzó con el proyecto de desarrollo de una moto eléctrica y luego de haber revelado el diseño y primeros datos de lo que será su motorización, ha llegado la hora de conocer las cifras y resultados que han obtenido en las pruebas con su prototipo, la TE-1. Spoiler: se ve muy prometedora.

En primera instancia, ver el prototipo real de la Triumph TE-1 y no bocetos o dibujos confirman que definitivamente el diseño va por muy buena ruta, conservando elementos típicos de la marca como la forma de los faros dobles y con un perfil que muestra trazos de una deportiva pura. Según Triumph, sus dimensiones son similares a las de la Street Triple, pero la ergonomía, geometría y distribución del peso es más parecida a la de la Speed Triple.

La capacidad de las baterías, desarrolladas por Williams Advanced Engineering, aún no ha sido publicada, y Triumph se limita a decir que la TE-1 está desarrollando 175 caballos de potencia para mover sus 220 kg de peso (hasta 20% más ligera que motos eléctricas equiparables, según dice Triumph). Tras las pruebas, se dio un tiempo de 3.6 segundos en la aceleración de 0 a 96 km/h y de 6.2 hasta los 160 km/h.

Siguiendo con los resultados de las pruebas, la Triumph TE-1 tiene una autonomía de 160 km con una carga (suponemos que con un uso variado y exigente), y citan un tiempo de solo 20 minutos para recuperar un 80% de la carga. Sin embargo, no dicen con qué tipo de conector se logra esto o cuánto se tardaría para llegar al 100%.

Brandon Paasch, campeón de Daytona 2000, es el piloto que ha estado a cargo de las pruebas de la Triumph TE-1 y en sus declaraciones por supuesto ha resaltado el torque inmediato y la velocidad que puede alcanzar. Además, resalta la distribución de peso que la hace sentir muy ligera y ágil.

Por el momento Triumph no ha dado más información sobre las pruebas que siguen para la TE-1 o qué tanto más faltaría para llegar a un modelo de pre producción o incluso de producción. Al menos en términos de diseño, si le ponen espejos y nos dicen que ya estaría lista, no tendríamos razones para no creerles.