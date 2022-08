Un 911 GTS especial conmemora 50 años de Porsche en Taiwán

Hace medio siglo que Porsche se estrenó en el mercado taiwanés; el primer automóvil que vendió fue un 911E de 1972. Hoy, para celebrar ese hito, la sucursal local en asocio con la división especial Manufaktur creó un ejemplar único basado en el 911 GTS. Lleva pintura Irish Green, la misma que usaba el vehículo vendido hace 50 años, pero también se eligió este color porque Taiwán es una isla subtropical con grandes bosques.

911 Carrera GTS-50 Year Anniversary One of a Kind

El 911 Carrera GTS-50 Year Anniversary One of a Kind recibió detalles exclusivos para la ocasión. Por ejemplo, luce un gráfico blanco en la zona inferior de las puertas que representa la costa de Formosa. El vidrio lateral izquierdo lleva el emblema ‘Porsche Exclusive Manufaktur’, recordando que este no es un 911 común.

911 Carrera GTS-50 Year Anniversary One of a Kind

En contraste con el verde exterior, las pinzas de los frenos son rojas. Los rines son de bloqueo central y ofrecen una franja exterior verde que combina con la carrocería. Atrás, las letras Porsche sobresalen entre las luces traseras y llevan un acabado negro mate.

911 Carrera GTS-50 Year Anniversary One of a Kind

Los umbrales de las puertas llevan letras verdes con la leyenda ‘50 años de Porsche en Taiwán’. Sobre la guantera, también hay un bordado conmemorativo y para la consola central se diseñó un logo especial ‘50’ que acompaña a la marca y modelo. En la cabina predomina una combinación de cuero y Alcantara en negro.

911 Carrera GTS-50 Year Anniversary One of a Kind

El 911 Carrera GTS-50 Year Anniversary One of a Kind se subastará en los próximos meses y todas las ganancias de la venta se destinaran a obras de beneficencia.

911 Carrera GTS-50 Year Anniversary One of a Kind

911 Carrera GTS-50 Year Anniversary One of a Kind

911 Carrera GTS-50 Year Anniversary One of a Kind

