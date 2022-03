Ducati Multistrada V2 S, sobredosis en dos ruedas

Tratar de condensar en tan pocos párrafos la cantidad de electrónica de la Ducati Multistrada V2 S es tan complicado como ensayarla plenamente en apenas unos días. Es tal la cantidad de aspectos que se pueden ajustar (respuesta del motor, las suspensiones electrónicas, ABS, control de tracción, etc.) que prácticamente no habría razón objetiva para decir que a la moto le falta algo.

¿Pero de verdad tomarían la decisión de poner una moto de este tipo en su garaje solo desde un punto de vista objetivo? Más allá de que a pesar de su tamaño sea lo suficientemente ágil y maniobrable para usarla en el día a día entre el tráfico, su carácter de juguete es lo que más destaca y por lo tanto toda crítica (buena o mala) se reduce a la subjetividad y a la importancia de los detalles.

Ducati Multistrada V2 S

Los 113 caballos de potencia del motor Testastretta (distribución variable de válvulas tanto de admisión como de escape) de 937 cm3, con las actualizaciones necesarias para cumplir con la normativa de emisiones Euro 5, son pocos en la medida que crezcan las ganas de siempre querer más; sus 225 kg en orden de marcha son menos intimidantes estando sobre ella (sobre todo si se opta por la silla más baja) y más cuando se tiene experiencia en este tipo de motos. Prácticamente no hay terreno o condiciones para las cuales no haya un modo de manejo que parezca hecho a la medida.

Para quien escribe, el visor se queda corto y no protege del todo la cabeza del viento, el calor del motor les pasa factura a las piernas en el tráfico pesado, el sonido del escape no inspira sino a cambiarlo y… no mucho más. A decir verdad, poco o nada que contrarreste sus virtudes. Y eso que ni siquiera estamos hablando de la Multistrada tope de gama, la V4 S.

Daniel Otero

Ducati Multistrada V2 S

Ficha Técnica

MOTOR: Ducati Testastretta, 937 cm3, 2 cilindros en línea

POTENCIA: 113 caballos a 9.000 rpm

CAJA: 6 velocidades con quick shifter

PESO: (en orden de marcha): 225 kilos

ALTURA SILLA: 830 mm

Datos

Las ruedas de 19 pulgadas adelante y 17 atrás vienen con llantas Pirelli Scorpion Trail II. Al ser iguales para piloto y pasajero, los posapiés podrán intercambiarse en caso de dañarlos en una caída.

Excelente efectividad de las luces ledes. La función de giro es buen detalle (al inclinar la moto en curva alumbra el borde correspondiente), al igual que las direccionales, que se cancelan solas.

El casi infinito menú de funciones se maneja desde la piña izquierda. Por seguridad, no se puede acceder a los modos de manejo durante la marcha; hay que detenerse completamente.

De día o de noche, la pantalla TFT de 5 pulgadas se lee a la perfección y no se pierde la imagen, incluso en días soleados o con mucho brillo.

Anticipo

Para junio se espera la llegada a Colombia de la Ducati Desert X, una nueva propuesta trail inspirada en las motos del Dakar y enfocada principalmente al off-road. Su precio en preventa es de 84 millones de pesos.