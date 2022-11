El Toyota Prius alcanza su quinta generación

Lanzado en 2003, el Toyota Prius no demoró en ser un éxito no solo por sí solo sino para el entonces naciente mercado de los híbridos, que de paso le ganó una fama no muy querida entre los apasionados de los carros. Y sin embargo, más de 20 años después aquí sigue y con un importante avance se presenta en su quinta generación.

Ahora montado sobre la plataforma TNGA-C (compartida con el Corolla), el Toyota Prius es más grande que antes en todas sus dimensiones excepto la altura y su carrocería con un diseño que sin duda y de lejos es la más atractiva (o bueno, la única) que ha tenido hasta el momento, rueda sobre rines de 19 pulgadas de doble tono.

Toyota Prius 2023

Una de las grandes novedades del Toyota Prius 2023 son los paneles solares en el techo que ayudan a cargar la batería de 13.6 kWh montada bajo la banca trasera. Como ha sido desde su nacimiento se trata de un híbrido, así que al motor eléctrico alimentado por dichas baterías el Prius empareja un 2.0 litros de ciclo Atkinson.

Con el primero aportando 158 caballos y el segundo 148 caballos, Toyota cita una potencia máxima de 220 caballos para el Prius 2023 con esta configuración que será la única disponible para el mercado europeo; en Japón se anuncia también con un 1.8 litros en vez del 2.0., y la posibilidad de tener tracción a las cuatro ruedas y no solo en las delanteras.

Toyota Prius 2023

Por el momento no se han dado cifras de autonomía para la conducción eléctrica y Toyota solo dice que en este respecto el Prius 2023 ha aumentado esto en un 50% frente al modelo anterior.

En el interior el Toyota Prius 2023 sigue la tendencia de una enorme pantalla central (de 12.3 pulgadas) de disposición horizontal en la consola central para el sistema de infoentretenimiento, y una más pequeña para el cuadro de instrumentos. A lo largo del tablero hay luz ambiental, que también funciona como sistema alerta, y se agradece que hayan mantenido botones físicos en vez de integrar todo en la pantalla.

La versión destinada para el mercado estadounidense tendrá algunas diferencias frente al modelo europeo que se ve en las imágenes que acompañan a esta nota, pero en cualquier caso es clara la evolución que ha tenido el Toyota Prius para su quinta generación.