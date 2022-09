Ferrari presenta el Purosangue, su SUV que no es un SUV

Por un lado, finalmente vamos a poder dejar de usar la misma imagen en las notas sobre el Ferrari Purosangue, pero aún más importante, claro, es que finalmente lo han presentado en (casi) todo su esplendor y han revelado las especificaciones de este nuevo modelo que si bien es la incursión de la marca en el segmento de los SUV, hacen su mejor esfuerzo para evitar nombrarlo así.

El Ferrari Purosangue es entonces un “cuatro puertas, cuatro puestos” que literalmente eleva todas las características típicas de la marca en lo que será su vehículo más familiar, con una cabina a la cual se entra por unas puertas de apertura suicida. Sobre el diseño en general, como siempre, cada quien tendrá sus opiniones.

Una vez adentro, el Ferrari Purosangue presenta un espacio donde a diferencia de prácticamente todos los carros modernos no hay una pantalla central, reemplazada por un pequeño panel con mandos hápticos para la climatización. El cuadro de instrumentos digital se complementa con la pantalla frente al copiloto, mientras que la parte trasera las dos sillas independientes son divididas por una consola central.

Ferrari Purosangue

No hay duda de que este interior tendrá todo el lujo y comodidades que podrían esperarse de un Ferrari, y como no ocurre prácticamente nunca hay algunas menciones sobre la practicidad: 473 litros de capacidad en el baúl, sillas con función de masaje y el sistema de sonido Burmester.

Ferrari Purosangue

Siendo un Ferrari, sin embargo, lo más importante del Purosangue será el apartado mecánico y su desempeño. Como se había anticipado, este “SUV que no es un SUV” debuta con un V12 de 6.5 litros con 715 caballos de potencia y 716 Nm de torque ubicado en la parte delantera y complementado por la transmisión automática de doble embrague y ocho marchas ubicada atrás para lograr una distribución de pesos 49:51.

Ferrari Purosangue

Además de esto, el Ferrari Purosangue utiliza el sistema de tracción integral 4RM-S que debutó en el GTC4Lusso, con una transmisión de dos marchas unida al motor y accionada por el cigüeñal. Sin necesidad de que haya una conexión física entre los ejes, el sistema puede alterar su respuesta según el modo de manejo elegido, que por supuesto también actúa sobre la suspensión, controles de tracción y estabilidad, acelerador, etc.

Tal vez respaldando eso de que no sea un SUV propiamente dicho, no hay un modo de manejo off-road o similar, sino Ice, Wet, Comfort, Sport y ESC Off, así que visitar su resort preferido para esquiar sería posible. Eso sí, subiendo con cautela pues el despeje al sueño es de unos modestos 15.8 cm para un largo total de 4.97 metros montados en rines de 22 pulgadas adelante y 23 atrás.

Ferrari Purosangue

Uno de los apartados más interesantes es la suspensión, que monta el sistema Ferrari Active Suspension Technology. Esta lleva los amortiguadores Multimatic True Active Spool Valve (TASV), cada uno con un motor eléctrico para controlar la velocidad del pistón interno y así ajustar la rigidez y minimizar el balanceo. Combinado con un sistema eléctrico de 48V, la suspensión del Ferrari Purosangue carece de barras estabilizadoras.

Con todo y el uso de fibra de carbono y aluminio a lo largo de su construcción, Ferrari cita un peso de 2.033 kg para el Purosangue, una cifra que como es típico de la marca corresponde al peso en seco y con todas las opciones de materiales ligeros elegidas. Teniendo en cuenta que solo el tanque de gasolina tiene capacidad de 100 litros (unos 26 galones), podríamos estar hablando de unas 2.2 toneladas en orden de marcha.

Ferrari Purosangue

No es una cifra favorecedora, pero estamos hablando de un Ferrari y a pesar de eso se cita una aceleración de 0 a 100 km/h en 3.2 segundos y una velocidad máxima de 310 km/h para el Purosangue.

De la misma forma, se sabe que el precio tampoco sería “favorecedor” para nosotros los mortales: aunque Ferrari no ha dado todavía una cifra, se espera que el Purosangue arranque en algo cercano a los 400,000 dólares, más lo que cada cliente quiera sumar en su personalización. Apelando a su exclusividad, este SUV que no es un SUV no representará más del 20% de la producción anual de la marca.