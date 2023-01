La Nissan X-Trail e-Power llega a Colombia

Si no fuera por la leyenda ‘X-Trail’ trazada a lo largo del portón trasero, y las luminarias que recuerdan a las de la nueva Qashqai, difícilmente podría identificarse la versión 2023 de la SUV familiar más exitosa de Nissan. Un frente completamente nuevo, con luces diurnas separadas de los focos ledes, la parrilla sin plateados y el logotipo dibujado sobre un fondo negro demuestran que los diseñadores se deshicieron definitivamente del boceto anterior, vigente desde el 2013, y trazaron este desde cero.

Adentro, las dudas se multiplican, pues nunca antes una X-Trail se había decantado por unas molduras de factura sobresaliente como las que se proponen aquí, con asientos forrados en cuero y vinilo en la versión Exclusive, la mejor equipada, la cual luce un tablero frontal de dos tonos con molduras veteadas que imitan la madera, acabados tipo cuero y uniones estilo ‘costura a la vista’ que la hacen ver mucho más ‘premium’, si se quiere, que los modelos precedentes y, por supuesto, diferente a la propuesta básica Advance que la acompaña.

Pero la clave de ambas piezas (Advance y Exclusive) está a lo largo de toda la estructura, la cual lleva anclado un complejo sistema eléctrico bautizado e-Power por Nissan y compuesto por dos motores ubicados en cada uno de los ejes, de 100 kW de capacidad el trasero y 150 el delantero, que logran 205 caballos de potencia y 330 Nm de torque combinados, que la mueven sobradamente con una estupenda aceleración propia de esos motores. A la altura de los asientos delanteros fue ubicada una pequeña batería de 1,8 kWh de capacidad, para los servicios básicos de confort, y bajo el capó, un motor de combustión turbocargado de tres cilindros y 1,5 litros de desplazamiento.

Un momento: ¿un motor de combustión para un vehículo eléctrico? Pues se trata, en realidad, de una planta generadora de energía, que tiene como misión única y exclusiva llenar la batería cuando nota que esta ha bajado hasta el 45 por ciento de su capacidad. Esto se traduce, ni más ni menos, en no tener que recurrir a las estaciones de recarga ni a los wallbox caseros para mantener el carro andando, como sucede con los eléctricos convencionales.

Nissan e-Power

Se dirá, entonces, que lo que se hace con la mano se borra con el codo, pues, al fin y al cabo, un motor de combustión como este emite gases de efecto invernadero. La respuesta está en el consumo, el cual es muy reducido, precisamente, porque la máquina no interviene en la dinámica del vehículo (como todo eléctrico, carece de caja de cambios) y en virtud del sistema de compresión variable con el cual fue configurado, que no le permite sobrepasar las 4.500 rpm mientras trabaja. Esta ventaja no solo favorece el gasto, sino que incide positivamente sobre el ruido propio de su bloque de tres cilindros.

Su cilindrada también puede parecer exagerada, pero se explica durante los recorridos, específicamente cuando entra en acción, ya que, como lo muestra una gráfica a la que se puede acceder en el centro de mando, inyecta en segundos suficiente carga a la batería para que esta siga trabajando alimentando los motores eléctricos y se apaga cuando no lo necesitan más (desde el 55 hasta el 95 por ciento). La X-Trail siempre anda en electricidad, y cuando está baja la batería, el llenado es muy rápido, por lo cual en el uso diario de tráfico la planta interviene muy poco.

El sistema de impulsión fue bautizado e-4orce por Nissan y da a entender que la X-Trail se mueve desde las cuatro ruedas, distribuyendo el torque racionalmente de acuerdo con el modo de conducción elegido: Normal, Eco, Sport, Off Road y EV. Este último permite circular hasta 60 kph sin que el generador se encienda y, como el modo Eco, acentúa automáticamente la fuerza de regeneración de energía a través de la desaceleración.

Nissan X-Trail e-Power 2023

En las demás posiciones, es necesario recurrir al botón e-Step, ubicado en la consola central, para obligar una recuperación más vigorosa. No obstante, sin esa selección el vehículo regenera permanentemente con cada desaceleración y mediante la aplicación del pedal del freno, pero de forma casi imperceptible y con un flujo de corriente menos contundente.

La nueva Nissan X-Trail es igual de larga y ancha que su antecesora, aunque ligeramente más baja, y como aquella, se apropia de la familia con dos asientos desplegables desde el baúl de 585 litros de capacidad (entre 1.298 y 1.396 con la segunda banca abatida), aunque de difícil acceso, aun para los niños, que se acomodan bien cuando logran descargar por fin su humanidad en esa zona.

La insonorización es uno de sus mayores atractivos gracias a que la estructura fue reforzada, particularmente en la zona posterior, y al tratamiento acústico especial que recibieron los cristales frontal y trasero. Las llantas Dunlop de 235/55 R19 (235/60 R18 el modelo Advance) fueron elegidas por la marca en virtud de su confort y baja resistencia sobre superficies lisas y rugosas.

Nissan X-Trail e-Power 2023

Ficha Técnica

Motores: eléctricos de 150 kW (adelante) y 100 kW (atrás)

Potencia: 205 caballos

Torque: 330 Nm Impulsión: total e-4orce

Batería: iones de litio de 1,8 kWh

Generador: gasolina turbo de 1,5 litros

Relación kilos/caballos: 9,0

Precio

220 Millones de pesos es el precio de introducción de la Nissan X-Trail Advance y 245 millones el del modelo Exclusive.

Único en su especie

El sistema e-Power fue concebido especialmente para países como el nuestro, cuya infraestructura de recarga pública seguirá siendo precaria durante los próximos años, a pesar del crecimiento exponencial que han experimentado recientemente las tecnologías ‘verdes’. No es la más ecológica de las instalaciones eléctricas, pero sin duda se ubica por encima de los vehículos híbridos enchufables, cuyos usuarios priorizan el uso del motor de combustión y no el de las plantas eléctricas como sucede con este vehículo, que jamás recurre a la gasolina para moverse.

Nissan X-Trail e-Power 2023

Bien de puertas para adentro

Además de los acabados de tablero y asientos, la versión Exclusive cuenta con una pantalla flotante de 12,3 pulgadas (7 pulgadas el modelo Advance) y un centro de mando digital personalizable que permite acceder a toda la información relativa al funcionamiento del sistema eléctrico, promedios de consumo y sistemas de seguridad. La instalación de audio Bose con cuatro parlantes, dos tweeters y subwoofer es exclusivo de ese modelo, como el sistema de navegación y la iluminación ambiental.

Datos

Destacables son las puertas traseras de la nueva X-Trail, que abren 85 grados y permiten un acceso de primera a la banca de los adultos, la cual se puede correr hacia adelante y hacia atrás y sus espaldares reclinarse para una postura más cómoda, dejando un espacio generoso para las piernas en un piso casi plano.

Seis Airbags y un completo paquete de ayudas para la conducción tienen los modelos Advance y Exclusive, este último dotado de Head Up Display y asientos delanteros con calefacción.

Por la combinación de motores a bordo, la X-Trail e-Power se podría clasificar como híbrida, pero en la realidad es un vehículo puro eléctrico porque el motor de combustión nunca interviene en su impulsión.

El motor 1,5 turbocargado de tres cilindros y 142 caballos con inyección directa tiene un altísimo rendimiento, pues funciona únicamente en el rango de mayor eficiencia térmica y solo a las revoluciones más bajas posibles, como un motor estacionario. Por ello, recarga la batería en el menor tiempo y proporcionalmente sus emisiones son muy bajas con respecto a la opción de una planta térmica más pequeña.