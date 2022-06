Peugeot 408 PHEV Fastback, otro anticipo antes de su debut

Unos días atrás Peugeot había revelado el frontal de la nueva camioneta híbrida enchufable 408 Crossover Fastback y una vez más hizo un anticipo de otro par de rasgos del que será su próximo estreno programado para el 22 de junio.

Peugeot 408, representación no oficial

Estos nuevos adelantos revelan su rasgo estético más llamativo que es la parte posterior de la camioneta híbrida enchufable con su finalización estilo ‘fastback’ y también partes del frontal que tendrá la camioneta, como el capó y los bómperes, en ambas imágenes está el carro con camuflaje.

El adelanto estético

Estas fotos revelan que el nuevo Peugeot 408 PHEV Crossover Fastback tendrá un gran parecido con el automóvil 308 y el sedán 508, ya que lucirá la característica firma de luz de la nueva generación de vehículos de la marca con las luces día en ledes con forma de colmillos LED, así como una parrilla cubierta, cuyo diseño final ya se vio en el anterior anticipo.

Peugeot 408, se confirma su nombre y su frontal

En la parte trasera, se señala la caída marcada del techo y el vidrio trasero inclinado que tiene, en su unión con el baúl, un alerón integrado, rasgos que se convierten en las señales de un vehículo 'fastback'.

De forma adicional se alcanza a ver los delgados stops horizontales, hombros traseros esculpidos y alargados y un bómper trasero que parece lucir un difusor de gran tamaño. Por último, se confirman los rines futuristas que estaban propuestos en la fase de prototipo.

¿Y la ‘mecánica’?

Peugeot no ha revelado detalles sobre los trenes motores que tendrá el 408, pero es casi seguro que utilice la plataforma EMP2 con alguno de los sistemas de propulsión híbridos enchufables con los que cuenta la marca en la actualidad.

Esto significaría que tendría disponible una configuración con tracción desde el eje delantero o FWD con dos rangos de potencia, de 177HP o 222HP y también las opciones de tracción total AWD también con dos rangos de potencia de 296HP y de 355HP.

No habrá que esperar mucho para confirmar todos su detalles, precios y las características estéticas finales.