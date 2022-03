Probamos la Husqvarna Norden 901

Más allá de la potencia o el peso (y por supuesto el precio), uno de los grandes limitantes de las motos de aventura de alta cilindrada suele ser la altura de silla, un punto clave que marca la diferencia entre la seguridad que da apoyar bien los pies en el piso y que ella llegue allí antes que uno. Por supuesto la experiencia reduce la probabilidad de esto último, pero creo que siempre se agradecerá tener lo primero.

Husqvarna Norden 901

En el caso de la Husqvarna Norden 901 hay dos alturas de silla disponibles: alta (a 859 mm del piso) o altísima (a 879 mm). Para la ruta de prueba durante su lanzamiento en Colombia, por los alrededores de Guatapé (Antioquia), por supuesto escogí la primera que a mis 1.74 metros de altura apenas dejaba cosquillear el piso con las puntas de los pies, suficiente para maniobrar el bajo centro de gravedad por el tanque de gasolina repartido en su mayor parte en la sección más baja de la moto.

Husqvarna Norden 901

Al igual que en la KTM 890 Adventure, con la cual comparte chasís y motor (pero a la cual le aumenta recorrido a las suspensiones), la respuesta del motor bicilíndrico es óptima en prácticamente cualquier rango, en carretera los sobrepasos no hay que pensarlos y, en conjunto con una electrónica que no peca por exagerada en los modos y niveles de intervención que ofrece, en trocha no parece sonrojarse con ningún obstáculo. Excepto, en mi caso, por mí y los kilómetros de off-road por recorrer para contrarrestar lo que les falta a las piernas.

*Daniel Otero. Asistimos al lanzamiento de la Husqvarna Norden 901 en Guatapé, Antioquia, gracias a una cordial invitación de Auteco SAS.

Husqvarna Norden 901

Ficha técnica

Motor: bicilíndrico paralelo, 899 cm3 | Potencia máxima: 103.2 hp a 8.000 rpm | Torque: 100 Nm a 6.500 rpm | Peso: 219 kg en orden de marcha | Llantas: Pirelli Scorpion Rally STR, 90/90 R21 – 150/70 R18

Dato

160 unidades de la Norden 901 espera comercializar Auteco en Colombia al cierre de 2022