Small Sports Car SC-01, el deportivo nacional de China

Small Sports Car es una start up fundada en China que ha presentado un nuevo carro sobre el cual se tiene mucha expectativa pues lo han definido como el deportivo nacional de ese país. Se llama SC-01 y es un eléctrico de corte cupé que esperan lanzar al mercado chino en 2023 sin aún definir si llegará después a otros países.

Varios rasgos del Small Sports Car SC-01 nos recuerdan a diferentes deportivos más conocidos y tradicionales pero más allá de lo que se pueda pensar sobre su diseño, lo cierto es que logra llegar a tener una identidad propia sin asemejarse tanto a otros carros. Mide 4.08 metros de largo, 1.82 de ancho y 1.16 de alto, marcando 1.300 kg en la báscula.

Small Sports Car SC-01

El Small Sports Car SC-01 está construido sobre un chasis de malla espacial (spaceframe) con amortiguadores horizontales en cada esquina, una configuración que según la marca fue elegida para mantener al carro compacto y lo más rígido posible. Las baterías están montadas en ubicación central para favorecer el centro de gravedad y de paso permitir que las sillas estén también lo más bajas posibles.

Hay dos motores eléctricos, uno en cada eje, que prometen darle al Small Sports Car SC-01 el equivalente a 429 caballos de potencia, al tiempo que se anuncia una autonomía de hasta 500 km según el ciclo de homologación china (NEDC).

Aunque no han revelado imágenes del interior, Small Sports Car dice que para el SC-01 se eligió una configuración minimalista donde no solo predominan tradicionales botones y perillas sino donde además no habrá ninguna pantalla o sistema de infoentretenimiento. En parte por esto dicen que su propósito es el placer puro al volante.

Respaldando esto el Small Sports Car SC-01 promete también una aceleración de 0 a 100 km/h en 3.9 segundos, así que como mencionamos al principio las expectativas son altas. Todo se comprobará en el último trimestre del próximo año (ojalá antes) cuando empiecen las entregas de las primeras unidades, cada una con un precio cercano a los ¥300,000 (poco menos de 200 millones de pesos colombianos al cambio del día).