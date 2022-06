Tesla Cybertruck deja ver por primera vez su interior

Tesla dio luces de cómo va el proyecto de construcción de su línea de camionetas eléctricas. Durante el evento realizado para la inauguración oficial del Tesla Megapack en Moss Landing, California (EE.UU.), hubo una sorpresiva aparición de un nuevo prototipo de la polémica pick-up eléctrica Tesla Cybertruck.

(Siga leyendo: Apple CarPlay llega a revolucionar los vehículos).

Este proyecto se presentó inicialmente en el 2019, pero parece no llegar a su fin, pues la camioneta eléctrica no ha hecho más que acumular retraso tras retraso.La última fecha de lanzamiento está fijada para el año 2023, aunque no hay datos concretos respecto a qué parte del año sucederá el lanzamiento.

Lo que sí está claro es que los ingenieros y los desarrolladores siguen completando etapas de sus novedades y funcionalidades, tal y como se pudo ver en el evento de California.

(Lea también: Volkswagen confirma las Caravelle, Crafter y Transporte en versiones eléctricas).

Gracias a las imágenes captadas por la cadena local KSBW, ya se pudieron conocer los nuevos detalles de la Tesla Cybertruck. Como se explicó en su momento, la Cybertruck contará con un sistema patentado para sí misma, siendo uno de los limpiaparabrisas más complejos del mercado.

En ese sentido, hubo un ligero cambio en este prototipo y el limpiaparabrisas, pues se puede ver uno ‘más normal’ y práctico para una versión de producción.

Otro detalle es evidente en los retrovisores, pues tienen una estética poco útil, por lo que no se descarta que en un próximo modelo sean distintos. Además, se logró ver en detalle la incorporación de un pequeño cuadro de instrumentos tras el volante estilo yugo.

(Además: Lexus RX: la quinta generación del nuevo SUV).

Por el momento no se tiene claridad respecto a qué el tamaño de su batería con celdas 4680 o la potencia de su tren motor con hasta cuatro motores.

Pese a que la pick-up eléctrica lleva varios retrasos acumulados desde que se anunció por primera, acumula más de 1,3 millones de reservas hasta el momento.