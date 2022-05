¿Un cupé Clase G o un Clase G cupé? Se anticipa un nuevo AMG

¿Qué puede resultar de mezclar uno de los todoterrenos más tradicionales con el carro más deportivo de la división Mercedes AMG? Solo alguien como el cantante y artista Will.I.Am lo sabe y no habrá que esperar mucho, pues este vehículo se develará mañana, 5 de mayo.

Mercedes AMG Will.I.AMG concept

Sin embargo, varias imágenes filtradas por el mismo artista estadounidense anticipan cuál será el resultado que se puede esperar de esta especie de ‘Frankenstein’ del mundo automotor. Y aunque parezca un sacrilegio, al final todo es por una buena razón.

Mercedes AMG Will.I.AMG concept

Lo que se puede ver en una de las imágenes es el prototipo de un vehículo cuyo frontal se inspiró en el robusto y cuadrado Clase G de Mercedes Benz.

Sin embargo, en otras en las que se le ve de lado se puede identificar la carrocería típica de uno de los carros más emblemáticos de la división AMG, el GT con su esbelta silueta cupé.

Mercedes AMG Will.I.AMG concept

Rasgos aún más raros

Si lo anterior es poco común, algunas imágenes revelan el diseño de las luces principales en led, con un formato redondo, además de unas tomas de aire AMG y un capó curvado, así como una parrilla y una ‘nariz’ casi vertical, cuadrada y larga, como si se tratara de un Rolls Royce.

Mercedes AMG Will.I.AMG concept

En la parte posterior también hay otro vehículo. Para esta vista se recurrió al AMG GT de 4 puertas, con la misma finalización que tiene el deportivo, la tapa del baúl y sus stops en ledes. Esta porción también muestra un voladizo trasero muy largo.

Todo este conjunto contrasta con una distancia entre ejes muy corta y con un par de puertas de tipo ‘suicida’ y branquias de ventilación estilo SRL en los pasos de rueda delanteros.

Mercedes AMG Will.I.AMG concept

¿Y por qué semejante ejercicio de diseño?

Según el sitio web oficial de Will.I.Am, "se creó un automóvil para Mercedes-AMG para recaudar fondos con el objetivo de financiar los programas de ingeniería de las escuelas del centro de la ciudad para preparar a nuestra juventud para un mañana tecnológico".

DATO

El modelo se llama Will.I.AMG, como no podía ser de otra forma, y debutará el 5 de mayo como un especial único prototipo. Por ahora no hay información sobre la mecánica que acompañará a este particular vehículo.