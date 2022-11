Volkswagen Gol Last Edition, 1.000 despedidas

Ya desde hace un buen tiempo sabíamos que el Volkswagen Gol, desarrollado en Brasil y donde fue el carro más vendido por 27 años consecutivos entre 1987 y 2013, tenía sus días contados y que sería reemplazado. Con el tiempo también supimos que presentarían una edición final de despedida que vimos en fotos espía y que la marca ya dio a conocer de forma oficial.

Volkswagen Gol Last Edition

El Volkswagen Gol Last Edition es entonces una edición especial de producción limitada que marcará el final de este auto; serán solo 1.000 unidades para Brasil que como bien habíamos adelantado se diferenciarán únicamente por algunos elementos de diseño pues la mecánica, que no ha sido confirmada, sería la misma del modelo que se viene comercializando.

(Le puede interesar: El Volkswagen Polo Track se presenta para reemplazar al Gol)

Desarrollado por el equipo de diseño de Volkswagen Brasil, el Volkswagen Gol Last Edition contrasta el color rojo de su carrocería con el acabado negro para varias partes y accesorios, así como las luces delanteras y traseros oscurecidas.

Volkswagen Gol Last Edition

Tanto en las franjas laterales como en la de la compuerta del baúl se incluye la marcación de esta edición especial, complementada con un emblema sobre el paral trasero que lee “Designed by Volkswagen Do Brasil. Original Since 1980”. No deja de parecernos curioso que aun cuando es un modelo desarrollado y de gran importancia en Brasil, este emblema esté escrito en inglés y no portugués.

Volkswagen Gol Last Edition

Un misterio hasta ahora, para el interior del Gol Last Edition Volkswagen de Brasil dice que se inspiró en los Gol GT y GTS para las sillas, combinando diferentes telas y colores, y marcando el espaldar con la palabra Gol Last Edition. Se destacan también las costuras rojas, algunos elementos en imitación de fibra de carbono, acabados plateados, el sistema multimedia Composition Touch y la infaltable placa recalcando que estamos en una edición limitada y numerada.

(Además: Subaru Rex, el nuevo SUV compacto con 'alma' de Toyota)

Volkswagen Gol Last Edition

Volkswagen dice que a lo largo de este mes de noviembre seguirá revelando más información sobre el Gol Last Edition, como por ejemplo la motorización que llevarán estas 1.000 unidades y el precio que tendrá cada una de ellas. Como ya se había anunciado, el reemplazo del Gol en el mercado será el Volkswagen Polo Track.

Volkswagen Gol Last Edition

Más noticias

Lexus actualiza la LX 600 con más lujo para 2023

Honda Accord 2023, contra la corriente

Audi Q8 e-tron, la e-tron se actualiza y cambia de nombre