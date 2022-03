Volvo tiene lista la C40 Recharge para Colombia

La nueva Volvo C40 Recharge que llegará en pocas semanas al país representa una era diferente para la marca sueca que, si bien ya se había estrenado en el mundo eléctrico con la presentación de la XC40 Recharge, ahora se encarama a la cima de este segmento con esta camioneta de carrocería cupé, la cual, por plataforma, pinta, potencia y equipamiento, está cargada de alto voltaje.

Para entender su importancia hay que saber que la nueva C40 Recharge no es solo la ‘carrocería deportiva’ y la camioneta más equipada de las dos variantes eléctricas de Volvo. Con esta SUV de corte cupé la marca hizo su proceso desde cero con todo el conocimiento adquirido para desarrollar una arquitectura que sirviera de forma total al funcionamiento eléctrico de este vehículo.

A diferencia de su ‘hermana menor’, la XC40 Recharge, que se adaptó al mundo eléctrico, pues también tiene variantes convencionales únicamente con motores de combustión, la C40 proviene de una plataforma exclusiva para la instalación eléctrica que desarrolló Volvo de forma conjunta con la firma china Geely, propietaria de la marca sueca, que la coloca en una categoría técnica diferente que aprovecha al máximo el potencial de este tipo de motorización alternativa.

Volvo C40 Recharge

Por ejemplo, cuenta con dos motores síncronos, cada uno ubicado sobre el respectivo eje, que no solo le conceden una motricidad 4x4 permanente, sino que combinados le permiten disponer de 408 caballos de potencia, al tenor de cualquier superdeportivo, y de unos descomunales 660 Nm de torque que le permiten a esta camioneta familiar ‘rastrillar’ el pavimento en la arrancada si no se dosifica el pedal y se agudiza el oído, porque trabaja en completo silencio.

Es una fiera entre el tráfico, se mueve con plasticidad y rapidez felinas, y aunque el terreno cambie su consistencia o se interrumpa el horizonte con curvas pronunciadas, no hay ninguna queja mecánica y más bien su comportamiento provoca un cosquilleo irresistible por la emoción de conducción que genera.

Hace de 0 a 100 kph en 4,7 segundos, y aunque no hubo forma de probar este dato, no nos extraña que lo consiga aun en condiciones no ideales, porque es un misil que, a pesar de que pesa más de 2 toneladas, circula como si sobre el chasís hubiera una estructura de balso.

Sin embargo, la velocidad final se limita solo a los 180 kph como máximo, en aras de que la batería de 78 kWh racione su consumo y le alcance para cumplir la promesa de hasta 440 kilómetros de recorrido por carga. Pero eso no es inconveniente, pues el rango es de los más altos que se ofrecen en la actualidad y la docilidad de la camioneta, su suavidad en la ciudad y su agarre en superficies irregulares borran esa pequeña limitación.

Volvo C40 Recharge

Adentro, la camioneta corresponde al estatus que tendrá en la alineación de la marca. Está en el tope de presentación y equipamiento y, como corresponde a la tradición de Volvo, cuenta con una constelación de asistencias de conducción, pantalla digital para el tablero de 12,3 pulgadas y para el sistema de información y entretenimiento una de 9 pulgadas con disposición vertical, así como asientos con apoyos lumbares muy cómodos, aunque no hay cuero, sino una amalgama que integra productos reciclados, pero de altísima calidad, así como una muy buena posición de manejo y visibilidad. Muy llamativo es, además de los elementos de rigor, el techo panorámico sin ‘protección’, pues el vidrio especial filtra el 95 por ciento de la luz y el 80 por ciento del calor, así que se puede uno olvidar del antiguo ‘quemacocos’.

Todos los sistemas de conectividad, que traen Google de forma nativa, pueden ser operados por comandos de voz que ya tiene el buscador y que funcionan como una buena compañía para la navegación, los mapas de la ruta, la operación de sonido y hasta para cosas mucho más útiles como encontrar el punto de recarga más cercano, tanto para la batería como para la tripulación.

En las rutas más congestionadas la SUV es de una comodidad y una sutileza impresionantes, porque si bien arremete contra el horizonte con más que sobrados arrestos, en el uso diario es un guante fino para cualquier maniobra, además de que las ayudas se convierten en radares que alertan hasta al más somnoliento de los pilotos bajo cualquier circunstancia.

Así, la experiencia de manejo cambia por completo el horizonte que se vislumbraba hace unos años en este tipo de vehículos que, por lo menos en apariencia, comportamiento, habitáculo y ayudas, superaron a los convencionales. Solo falta mejorar los tiempos de recarga para que el futuro verdaderamente pueda recibir un voltaje adecuado en las compras, que en este caso apuntan a un selecto y pequeño grupo ávido de esta ‘nueva era’.

*Giovanni Avendaño / Asistimos a la presentación de la C40 Recharge en México por una gentil invitación de Volvo Cars y el importador Automotriz Escandinava, del grupo Astara.

Volvo C40 Recharge

Ficha técnica

Motor : 2 motores eléctricos síncronos | Batería : 78 kWh de iones de litio | Potencia total : 408 HP | Torque : 660 Nm | Tracción : 4x4 | Autonomía: hasta 444 km por carga | Largo : 4,43 metros | Ancho : 1,85 metros | Alto : 1,58 metros | Distancia entre ejes : 2,7 metros | Peso : 2.185 kilos Capacidad del baúl : 452 litros

Precio

290 millones costará la nueva Volvo C40 Recharge en Colombia, el mismo precio de preventa. Esto la deja 10 millones por encima de la Volvo XC40 Recharge.

Tren rodante

La suspensión es independiente tipo McPherson adelante y multi-brazo atrás, con muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora en ambos ejes. La dirección es de asistencia eléctrica, mientras los frenos son de discos ventilados en las cuatro ruedas (345 mm adelante y 340 mm atrás), con ABS y distribución electrónica de frenado.

Pinta exterior, no es un detalle menor

A la legua se sabe que es un miembro de la familia Volvo y de cerca algunos detalles la identifican con la línea eléctrica, como la parrilla cerrada, un bómper delantero muy deportivo y el ya conocido diseño de las luces de Thor, que para este modelo traen la novedad de ser de 84 pixeles en ledes, que tienen una función adaptativa, según la luz exterior.

Para diferenciarla de la XC40 eléctrica, Volvo le dio la consabida caída pronunciada de techo y un color en contraste, negro, para acentuar la filosofía de las carrocerías cupé para las camionetas.

Otro rasgo único para esta camioneta son los delgadísimos stops y el spoiler bajo la ventana del portón, que dice la marca mejora un 5 por ciento la eficiencia aerodinámica.

En perfil, la Volvo C40 Recharge tiene 7 cm menos de altura frente a la XC40, pero es más larga y ancha, con lo que adquiere una postura más deportiva.

El mismo trabajo anterior cumplen los rines de 19 pulgadas y 5 radios negros corte diamante, que también identifican que es un vehículo eléctrico.

Datos

Ocho horas toma la recarga de la Volvo C40 Recharge de 0 a 100 por ciento de la batería con un cargador de 11 kW doméstico. En uno de entrega rápida de 150 kW toma menos de 40 minutos pasar del 20 al 80 por ciento de la carga.

La Volvo C40 Recharge se presentó a comienzos del 2021 como la primera camioneta 100 por ciento eléctrica, tanto en plataforma, como en funcionamiento de la marca sueca. Se importará desde Bélgica y se ofrecerá con el mayor nivel de equipo con el apellido P8 Ultimate.

Como novedad técnica para un vehículo eléctrico, la Volvo C40 cuenta con frenado regenerativo con dos modos de operación: One Pedal Drive, en el que solo se usa el acelerador, y el convencional. Ambos se controlan desde la pantalla central.