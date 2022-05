WILL.I.AMG The Flip, un AMG GT 4 Door coupé según Will.I.Am

Mientras que Ferrari anunció que ha agregado Justin Bieber a su lista negra de personas que no están permitidas para comprarles un carro, en razón de las modificaciones que le ha hecho a los suyos y que por supuesto no respetan el “código de ética” de la marca, Mercedes permitió al rapero Will.I.Am hacer de las suyas con un AMG GT 4 puertas y este es el resultado.

Se llama el WILL.I.AMG “The Flip” y digamos que el resultado es, cuando menos, llamativo. Según la marca, “Bajo estricto secreto, “The Flip”, una pieza maestra automotriz con un diseño expresivo y mensaje de gran alcance, ha sido creado como un símbolo visible de las metas de Mercedes-AMG y Will.I.Am para sacar adelante nuevas ideas, traspasar barreras y arriesgarse a hacer lo imposible”.

Con su presentación, la marca solo mostró unas pocas fotos del exterior del carro que no nos dejan ver la parte trasera ni el interior. Tal vez para bien, o tal vez porque serán las únicas que no fueran modificados, tal como sucedió con la motorización que no se dijo cuál es de las que este modelo tiene disponibles.

WILL.I.AMG The Flip

Empezando entonces por el frente, el WILL.I.AMG “The Flip” tiene una cara totalmente propia con rasgos heredados del Clase G aunque lo que más llama la atención es la modificación que se le ha hecho a la estrella de Mercedes-Benz: sus tres líneas ahora hacen parte de la cara de un oso. Se llama Bear Witness, mismo nombre de una nueva colección de ropa.

De perfil resaltan los nuevos rines con un diseño inspirado en los clásicos Monoblock y las cuatro puertas del modelo original han sido reemplazadas solo por dos, una a cada lado, de apertura tipo ‘suicida’. La vista superior dice tener una inspiración en el SLS AMG.

WILL.I.AMG The Flip

Por fortuna el WILL.I.AMG “The Flip” no solo es un cuestionable ejercicio de diseño que sin duda divide opiniones sino que también tiene una connotación caritativa, dándole (menos mal) una buena cara a este proyecto que busca darle a niños de comunidades desfavorecidas acceso a estudios de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Parte del dinero recaudado con la venta de la colección de ropa Bear Witness será para la i.am/Angel Foundation encargada de esto.

El WILL.I.AMG “The Flip” se presentará este fin de semana durante el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 donde en el Mercedes-AMG Experience Center se podrá comprar la ropa de la colección Bear Witness (también se podrá comprar en línea).