BMW 3.0 CSL, reencarnación

Qué mejor para celebrar las bodas de oro de la fundación de BMW Motorsport que evocar al bólido 3.0 CSL, el primer vehículo de carreras diseñado por esa unidad deportiva de la marca alemana?

Fue la motivación que tuvieron, 50 años después, los diseñadores de este ejemplar, llamado también 3.0 CSL, para celebrar su legado y, de paso, atraer a los amantes de la conducción clásica con un bloque de 3,0 litros y seis cilindros como el de aquel, pero conectado a una caja manual de seis velocidades dirigida al eje trasero y acompañado de la tecnología TwinPower Turbo con la cual logra 560 caballos de potencia y no las 206 unidades (fabulosas para la época) del vehículo pionero.

No en vano les dedicaron al viejo y al nuevo un rincón dentro del complejo que BMW tiene en Múnich, en donde comparten terreno el famoso edificio de los cuatro cilindros, el museo y BMW Welt (Mundo BMW), un generoso espacio que hace las veces de centro de convenciones y de exhibición de los últimos modelos de la marca, al igual que de los sellos hermanos Mini, BMW Motorrad y Rolls-Royce.

Verlos juntos (3.0 CSL 2023 y 3.0 CSL 1973) delata el cuidado que tuvieron sus diseñadores para evocar al pionero, pues se respetaron las franjas de color azul, rojo y púrpura sobre el blanco alpino de la carrocería como demanda el manual de BMW Motorsport para sus vehículos de competición, aunque con rines de color dorado –muy al estilo de los años 70– de 20 pulgadas adelante y 21 atrás, calzados con llantas Michelin diseñadas exclusivamente para este vehículo.

BMW 3.0 CSL

A pesar de esta impronta, y de su motor –similar al del actual campeón del DTM, el BMW M4 GTR de 600 caballos–, lo cierto es que el nuevo 3.0 CSL no es visto estrictamente como un vehículo de competición, sino de colección, pues solo rodarán 50 unidades para evocar este y el 3.0 CSL ‘de calle’ que nació en 1971 y prestó luego su carrocería para que BMW Motorsport armara el de carreras. Ese modelo en particular era ofrecido en diversos tonos de carrocería (no blanco con rayas) y por su extravagancia era reconocido como el ‘Batimóvil’ de BMW, pues incluía un enorme alerón sobre la tapa del baúl y otro más discreto bordeando el vidrio trasero, los cuales inspiraron el diseño de los que fueron atornillados en este modelo.

Pero el hecho de ser un coleccionable, y tener el equipamiento de infoentretenimiento y de ayudas para la conducción, que lo hacen un modelo utilizable los 365 días del año, no quiere decir que el nuevo 3.0 CSL no esté diseñado para el disfrute extremo: el asistente de cambios que controla la velocidad de conexión entre uno y otro y garantiza “un acoplamiento del embrague sin deslizamiento después de reducir la marcha al frenar en las curvas”, y que puede ser activado o desactivado a voluntad del conductor, es prueba de ello.

Los derrapes también son posibles en este bólido gracias, entre otros, al diferencial Active M ubicado en el eje trasero, que evita la compensación de torque entre las llantas posteriores si así se requiere. Los componentes de la suspensión que, según la propia marca, representan la punta de lanza en el desarrollo de sus deportivos, también hacen lo suyo gracias al eje delantero de doble tijera con resorte espiral y trasero de cinco brazos de diseño M, y los amortiguadores controlados electrónicamente.

BMW 3.0 CSL

El BMW 3.0 CSL 2023 fue diseñado y armado en la planta del Grupo BMW en Dingolfing, Moosthenning (Alemania), en donde se fabrican los sedanes de lujo de la Serie 7 y varios componentes de carrocería para modelos de Rolls-Royce.

Ficha Técnica

Motor: 6 cilindros en línea TwinPower Turbo de 2.993 cm3

Potencia: 560 caballos

Torque: 550 Nm Caja: 6 marchas mecánica

Impulsión: trasera

Frenos: discos ventilados cerámicos (400 mm adelante y 380 mm atrás)

Relación kilos/caballos: 2,9

BMW 3.0 CSL

Para piloto y copiloto

La cabina también parece una máquina del tiempo en detalles como la palanca ubicada en la consola central con la superficie de color blanco que muestra el diagrama de los cambios grabados en ella y el número 50 en el centro, un diseño similar al de los pomos de la marca de aquellos años. Los asientos delanteros tipo cubo M Carbon tienen ajuste de tres posiciones que solo puede realizarse en un taller especializado de la marca, mientras que los puestos traseros son inexistentes, pues en su lugar fueron ubicados dos compartimentos para guardar igual número de cascos para piloto y copiloto.

Datos

Diez días dura la fabricación casi artesanal de cada modelo, de la mano de un equipo de 30 técnicos especializados ubicados en ocho ciclos de ensamblaje.

La intervención de los técnicos en el armado del BMW 3.0 CSL implica mayor tiempo de fabricación respecto al de un BMW M convencional y hasta la inspección de cada modelo se hace en varias etapas, incluida la de los componentes interiores de plástico y fibra de carbono, que no son fabricados en Dingolfing, sino en las plantas de Múnich y Landshut.

La inspiración

La versión de carreras del BMW 3.0 CSL ganó el Campeonato Europeo de Turismos en 1973 y repitió título cinco veces más entre 1975 y 1979 con la carrocería pintada con los colores de la unidad MotorSport del sello alemán. Es similar en diseño al del modelo CS (luego CSi), aunque más deportiva y liviana. Ese mismo modelo fue concebido también para su uso en calle con un aspecto muy rudo que involucraba dos generosos alerones que le valieron el mote de ‘Batimóvil’.