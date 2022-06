Chevrolet Equinox RS, lujoso regreso

Desde hace casi dos años, Chevrolet Equinox salió del mercado local y dejó un hueco importante en el escalón de las camionetas de la marca, razón por la cual se entiende que General Motors Colmotores haya escogido la presentación regional que se hizo en Brasil de su más reciente actualización para promocionar su regreso al país.

En la pequeña población de São Bento do Sapucaí, a 200 kilómetros de São Paulo, Chevrolet mostró las diferentes ediciones 2023 de la Equinox que para varios países se venderá como RS y Premier, pero para Colombia solo tendrá disponible la primera opción, que es la presentación más deportiva de la línea, la cual omite de su configuración la tracción 4x4 y un equipamiento más robusto de la segunda.

No quiere decir que la Chevrolet Equinox RS vaya a venir ‘pelada’; todo lo contrario. Viene como el escalón de entrada y tercera representante de la línea RS, después de la Blazer y la Traverse, y tiene el mismo tratamiento estético exterior de corte deportivo.

Los principales rasgos que la identifican son los logos en negro, la parrilla con tejido tipo panal y con marcos oscuros en negro brillante, unas luces más finas que hacen parte de la actualización que recibió, incluidas las finísimas líneas DRL para el día, nuevos bómperes con inserciones en cromo oscuro y para el de adelante una gran toma inferior, rieles de techo y estribos laterales en negro y más gruesos y, por último, rines de 19 pulgadas en aluminio oscuro.

Chevrolet Equinox RS

La cabina de la Equinox RS no desentona y sigue el mismo estilo en su interior con inserciones metálicas y materiales elegantes y suaves al tacto. Sus tapizados son en cuero y los asientos tienen un ajuste ergonómico que los hace sumamente cómodos, tanto para manejar como para reposar. El timón y la palanca también están forrados en piel, no hay llave ni para ingresar a la cabina, ni para encender el vehículo pero atrás sí se extraña que la apertura y el cierre del baúl son manuales; no hay ayudas eléctricas.

El confort se complementa con el aire acondicionado bizona, ajuste eléctrico para vidrios, espejos y para la silla del conductor, cámara de reversa con detección de peatones y sensores adelante, en los costados y atrás, y ofrece un sistema de apoyo para parquear en paralelo y en perpendicular. Un detalle curioso, cuenta con una brújula funcional.

En materia de seguridad también tiene un nivel alto y más completo que el que ofrecía en el pasado, por lo menos en asistencias a la conducción. En esta materia cuenta con 6 airbags, control de estabilidad y de tracción, asistente de arranque en pendiente, alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia, avisos en el punto ciego, asistencia de permanencia en el carril con señal de advertencia, un sistema de luces de encendido automático con sensores de luz, cambio automático de intensidad de los faros y control de crucero.

Chevrolet Equinox RS

Esta presentación en suelo brasileño incluyó también un largo recorrido de 400 kilómetros en un trayecto de autopistas y trazos de montaña con bastantes requiebros, en una geografía muy parecida a la colombiana. Allí se pudo volver a hacer el repaso del buen desempeño dinámico de la Chevrolet Equinox, cuyo tren motor es el mismo que ya se le conocía con el bloque de 1,5 litros turbo y una caja automática de 6 velocidades.

Tiene buen despegue, aceleración alegre entre el tráfico, gran recuperación en las cuestas empinadas, un manejo notablemente dócil en curvas, que se trazan con precisión, una suspensión mullida y silenciosa y una velocidad final que está muy por encima de los límites de muchos conductores. La Equinox es una camioneta sabrosa de manejar.

*Giovanni Avendaño. Asistimos a Brasil para la presentación de la nueva Chevrolet Equinox gracias a una gentil invitación de General Motors Colmotores.

Chevrolet Equinox RS

Nueva ‘tripa’ tecnológica

En cuanto al sistema de infoentretenimiento, la Equinox RS tiene el más reciente sistema MyLink de Chevrolet con pantalla táctil y conexión Bluetooth para dos teléfonos. Es compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica y cuenta con dos puertos USB de carga. El sistema de audio es de 6 parlantes de buena fidelidad y tiene Wifi de serie. Las pantallas son del mismo tamaño de las que ya le conocíamos a esta SUV.

Ficha técnica

Motor: 1,5 turbocargado | Potencia: 170 caballos | Torque: 275 Nm desde 2.000 rpm| Caja: automática de 6 velocidades | Tracción: 4x2 | Baúl: 468 litros en volumen | Peso: 1.573 kilos| Relación kilos/potencia: 9,25 kilos por caballo | Llantas: 235/50 rin 19 | Gasolina: extra

Precio

138 millones de pesos cuesta la Equinox RS que empezará a venderse en Colombia a partir de junio.

