Lujo alternativo

Para Rolls-Royce, el Spectre es la culminación de una profecía lanzada por el mismísimo Charles Royce en 1900, luego de adquirir y conducir un vehículo de la época llamado The Columbia Electric Carriage: “La electricidad será una alternativa limpia y silenciosa al motor de combustión interna”, dijo entonces.

Para Mercedes-Benz, el Mercedes-AMG EQE SUV constituye una propuesta arriesgada dentro de su programa ‘Future of Driving Performance’, pues se trata del primer vehículo eléctrico comercial de su división deportiva, la misma responsable de los monoplazas del campeonato de Fórmula 1 o de modelos emblemáticos como el AMG GT y el bólido eléctrico Mercedes-AMG One.

Mercedes-AMG EQE SUV

El Rolls-Royce Spectre se apoderó de las proporciones y la estética del cupé Wraith. Incluso lo obligó a jubilarse y a cederle su espacio para rodar al lado de los sedanes Phantom y Ghost y de la SUV Cullinan, con un mote rimbombante que lo define como un súper cupé eléctrico de lujo extremo o ‘Ultra-Luxury Electric Super Coupé’.

No en vano, para sus diseñadores, el Spectre es “primero un Rolls-Royce y después un automóvil eléctrico”, pues guarda la estética de la marca con la parrilla tradicional, que aquí es extensión del capó con la figura del ‘Espíritu del Éxtasis’ incrustada allí y no sobre el enrejado, para contribuir con el coeficiente aerodinámico de 0,25 Cd al lado del diseño tipo fastback copiado de los yates de lujo, y de las dos enormes puertas suicidas coherentes con las líneas laterales.

Rolls-Royce Spectre

Adentro es un Rolls-Royce en toda la extensión, con asientos de diseño único y un abanico de personalizaciones casi infinito para escoger calidad de los cueros, los colores y combinaciones, los tipos de costura y hasta la estética del reloj.

Su arquitectura digital se llama Spirit y administra las funciones del vehículo gracias a que está integrada a la aplicación “Whispers”, que le permite al propietario interactuar con este, incluso de forma remota, para, por ejemplo, accionar la instalación eléctrica (aún sin definir), que proporcionaría alrededor de 585 caballos y 900 Nm de torque, según la propia marca, animada por una batería que lograría alrededor de 520 kilómetros WLTP (pruebas de laboratorio) de autonomía.

Rolls-Royce Spectre

Por su tamaño y estética, el Mercedes-AMG EQE SUV recuerda a la también SUV Mercedes-Benz GLE y será ofrecido con dos niveles de potencia reconocidas por el sello como 43 4Matic y 53 4Matic+. Ambas versiones equipan dos motores (uno en cada eje) que logran 476 y 626 caballos de potencia, respectivamente, unidos a una batería de 90,6 kWh que les proporcionan un rango de autonomía de hasta 488 y 470 km, respectivamente, con modos de conducción Balanced, Sport y Powerful que, incluso, emiten un sonido simulado para acentuar su carácter deportivo. El AMG 53 4Matic+ incluye opcionalmente el paquete AMG Dynamic Plus que eleva el torque de sus motores de 950 a 1.000 Nm (858 Nm el AMG 43 4Matic).

La instalación digital de ambos modelos ofrece, entre muchas otras ventajas, un sistema de planificación predictiva del viaje a través de un software bautizado por Mercedes-AMG como ‘inteligencia eléctrica’, para identificar las mejores rutas de acuerdo con las estaciones de recarga que hay en el camino y bajar el consumo si las condiciones del tráfico se alteran. Para ello utiliza información almacenada en la nube, la cual permite incluso calcular el costo de la recarga según las tarifas de la estación más cercana y el porcentaje de gasto de la batería.

Este primer modelo Mercedes-AMG forma parte de la iniciativa EQE de la matriz alemana, la cual cuenta ya con cinco SUV y dos sedanes eléctricos, además de siete híbridos enchufables marcados todos como Mercedes-Benz.

Mercedes-AMG EQE SUV

Ficha técnica

Modelo: Rolls-Royce Spectre

Motor: N.D.

Potencia prevista: 585 caballos

Torque previsto: 900 Nm

Impulsión: N.D.

Batería: N.D.

Autonomía máxima WLTP prevista (km): 520

Aceleración prevista (0 a 100 kph): 4,5 s

Ficha técnica

Modelos: Mercedes-AMG EQE SUV 43 4Matic y 53 4Matic+

Motores: eléctricos sincrónicos de rango permanente

Potencias: 476 y 626 caballos (687 con AMG Dynamic Plus)

Torques: 858 y 950 Nm (1.000 con AMG Dynamic Plus)

Impulsión: 4Matic

Batería: 90,6 kWh

Autonomía máxima WLTP (km): 488 y 470

Aceleración (0 a 100 kph): 4,3 s y 3,5 s

Dato

El Rolls-Royce Spectre incorpora las características estrellas en el techo (un total de 5.500) que iluminan de noche, las cuales se extienden aquí hasta las carteras de las puertas (4.796 adicionales) y al tablero, de acuerdo con el gusto de cada cliente.