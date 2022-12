¿Por qué el invierno afecta las correas?

Es hora de pensar en darles a sus automóviles unos cuidados adicionales, luego de que han pasado por duras pruebas debido al extenso invierno. La lluvia arrastra barro y sedimentos que se acumulan en los bordes de las vías y aporta cualquier cantidad de mugre que viene de los caudales de las quebradas, arroyos, charcos, géiseres y otras fuentes que abundan en el país.

Esa mugre se seca y se convierte en polvo que afecta directamente unos elementos que se deterioran rápidamente al estar en contacto con esas partículas que son lija para su estructura.

Hablamos de las correas que mueven los accesorios como el alternador, el compresor del aire acondicionado, la bomba de la dirección hidráulica y, en algunos casos, cuando es externa, la bomba del agua. También sufren cuando les cae aceite que puede venir de escapes en la bomba hidráulica u otros sitios del motor, o de refrigerante, que también las ataca. Esto es aparte de lo que hace la otra correa de repartición.

Es difícil analizar la correa de accesorios debido a que tiene largos recorridos en serpentina, pero sí hay síntomas indicativos de lesiones o mal estado, como son los ruidos que produce al caminar y pasar por los tensores.

Cuando la correa está destemplada es señal de que ha perdido propiedades o que está muy suelta. Suele chillar al acelerar bruscamente el motor, al poner carga como el consumo del alternador para suplir la corriente de las luces, del aire cuando se engancha o al girar la dirección. No se debe templar en exceso porque esa tensión daña los rodamientos de los componentes que trabajan a su paso. Hay herramientas para medirle la holgura.

Correa de repartición

Salvo que sea una correa bastante nueva, aunque si tiene daños con poco uso quiere decir que no es de calidad, lo mejor es cambiarla porque ese patinado la recalienta, pierde adherencia y está lesionada hacia la reventada fatal.

También puede haber ruido continuo que puede provenir de los elementos que mueve o de la misma correa, que necesitan el mismo remedio. Hay que separar las posibles causas y un truco es quitar la correa y encender momentáneamente el motor para ubicar el origen del problema. Ojo: venden productos para matar esos ruidos, pero no curan el mal que los causa.

Las correas modernas duran mucho tiempo, pasan los 50 mil y más kilómetros, dicen. No son tan traicioneras como las de repartición que se revientan sin aviso, pero también se cansan.

Hay que revisar bien que sus hombros no se hayan redondeado, que no tengan fisuras continuas en la parte plana, que no presenten hilachas o faltantes de material causados por poleas dañadas, filudas o desalineadas. Gire el motor con golpes cortos de arranque para poder inspeccionar bien toda la cinta y tenga en cuenta que la parte que trabaja no es la que ve. Si la correa está bien a ojo, pero tiene mucho uso –kilómetros, no tiempo– es mejor cambiarla preventivamente. Eso sí, por una de marca conocida y garantizada o, mejor aún, la original.