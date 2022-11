¿Por qué nos sorprende lo nuevo que es viejo?

Lo cierto es que ahora nos parece como algo del otro mundo –el metaverso lo llaman– el tema de los carros eléctricos e híbridos cuando en realidad fueron los precursores de la movilidad y desaparecieron por los mismos motivos que hoy tienen a toda la industria y gobiernos superando obstáculos para implantarlos.

Nissan está anunciando la llegada de un híbrido que lleva instalado un pequeño motor ultraeficiente de gasolina que carga la batería y el auto anda siempre en electricidad sin necesidad de conectarlo. En 1899, el ingeniero Ferdinand Porsche construyó, no solo uno sino 300 ejemplares del llamado System Lohner-Porsche Mixte, vehículo que usaba “un motor a gasolina para suplirle energía a uno eléctrico conectado a las ruedas delanteras”. Salvo el cambio del ácido de plomo de las baterías por el litio y otros elementos raros, la base es la misma.

System Lohner-Porsche Mixte

Entre 1832 y 1839, el escocés Robert Anderson armó el primer vehículo con celdas eléctricas, pero solo 40 años después el francés Gustave Trouvé mostró en la Exposición Internacional de París de 1881, cuya saga se acaba de celebrar con el Salón del Automóvil, un vehículo de tres ruedas, casi al tiempo con la aparición de las baterías recargables que propulsaron un auto llamado ‘Jamais Contente’, el cual, conducido por Camille Jenatzy, pasó de los 100 kilómetros por hora, algo inimaginable en ese entonces.

El carro eléctrico era, al comienzo de estas eras en ruedas, la solución, pues la gasolina no era común y sí muy costosa, pero también las baterías mostraban sus debilidades a pesar de que Thomas Edison refinó ideas de otras personas y fabricó las recargables de hierro-níquel que daban gran autonomía. Hay fotos que anunciaban 1.000 millas de rango y se supo de algunas que duraron hasta 40 años en buenas condiciones. Pero la recargada producía hidrógeno, que en ese entonces fue considerado peligroso y nocivo para la salud y por eso no prosperaron. Hay andamos en los mismos términos, pero en diferente sentido: fabricando hidrógeno para cargar baterías.

En 1897, Londres tenía una flota de 40 taxis eléctricos con autonomía de 80 kilómetros y al mismo tiempo Nueva York tuvo 12 hechos por The Electric Carriage and Wagon Company, que fueron 62 un año más tarde y ¡1.000! con otras marcas, en 1907, cuando un incendio destruyó 300 autos y acabó con el negocio. No sin antes dejar otro récord, pues en 1899 un conductor alemán recibió la primera multa por exceso de velocidad, captado a 19,2 kph en una zona de 12,8. Eso tampoco es nuevo.

Taxi eléctrico. Nueva York, 1897

La masificación de la gasolina contra la deficiente o nula estructura de recargas, además de su peso y elevados costos, poco a poco espantó a los eléctricos del mercado y Henry Ford los enterró con el Modelo T. Más de 15 millones de carros vendidos entre 1908 y 1927 pulverizaron al carro eléctrico del paisaje, además de lo similar sucedido en otros países del mundo.

Hoy volvemos a reconstruir esos hándicaps, pero las cosas se han invertido, tal como lo describe una ingeniosa reflexión que circula por todas partes.

“Antes las gentes andaban a caballo porque no podían pagar los carros eléctricos. Hoy todos usan carros y tener caballos es para los ricos”.

El mundo gira sobre los mismos temas.