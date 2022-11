SEMA 2022, lo raro es normal

1. Toyota Sequoia TRD Pro Adventurer Westcott Designs Concept

La ya enorme Sequoia fue modificada por Westcott Designs con un amplio abanico de accesorios ofrecidos por ellos para ampliar sus capacidades. Cuando las nuevas piezas de la suspensión, el kit para elevarla, las llantas de 37 pulgadas y las 10 exploradoras los ayuden a llegar a prácticamente cualquier lugar, allí podrán desplegar la carpa de techo para disfrutar la soledad en todo su esplendor.

2. Nissan Ariya Surfwagon

Diseñado por la compañía californiana Tommy Pike Customs, este Nissan Ariya da un vistazo a cómo podría ser la personalización de vehículos eléctricos en el futuro. Para eso miraron al pasado y cubrieron toda la carrocería con un vinilo que simula paneles de madera, los rines con centros cromados y bandas blancas es otro guiño a los carros de ayer y siendo hecha en California no podía faltar la tabla de surf en el techo.

3. Jeep CJ Surge Concept

Este concepto es definido por Jeep como un ‘electromod’ con el cual diseñadores e ingenieros de Mopar exploran la aplicación y conversión de vehículos antiguos a propulsión eléctrica. Aquí las típicas modificaciones off-road son acompañadas por 24 módulos de baterías de ion de litio y un módulo de control eléctrico de 200 kW que envía su empuje a las cuatro ruedas a través de una caja de transferencia de dos marchas.

4. Volkswagen Jetta GLI Performance Concept

Incluso en su variante deportiva GLI, el Jetta es de esos carros discretos que se destacan por pasar totalmente desapercibidos. Contrario a este Performance Concept creado por el Centro de diseño de Volkswagen de California, con su carrocería ensanchada y notablemente decorada, los rines Rotiform de 20 pulgadas y claro, los 350 caballos de potencia de su motor 2.0 litros turbo extensamente modificado.

5. BMW M4 pick up

El concepto de una pick up basada en un BMW no es nueva pero no por eso deja de ser llamativa cuando la vemos. En este caso de trata de un M4 comprado en abril pasado que salió directo al taller donde le hicieron la conversión de carrocería, forrándola después en un material llamado DYNOchrome que da la ilusión de un acabado cromado, al tiempo que actúa como capa hidrofóbica y protectora contra rayones.

6. Mini Cazafantasmas

Con sus más de seis metros de largo, la Cadillac Commercial 75 sobre la que se basa la ambulancia que los Cazafantasmas convirtieron en su famosa ECTO-1, es prácticamente el doble de largo que los 3.2 metros de la Mini Traveller/Countryman que alguien usó para crear su propia versión. Podrá ser la mitad del tamaño, pero es el doble de interesante.

7. Mud Digger Off-Road Suspensions

La compañía Mud Digger se especializa en modificaciones de suspensiones, luces, llantas y rines, escapes y diferentes accesorios, así que qué mejor forma de mostrar el portafolio que instalando todo en un solo vehículo. Ese fue precisamente su Ford Bronco, que como se ve en la imagen quedó opacada por la Ford Excursion a su lado. Destacar en SEMA no es nada fácil.

8. Ford Mustang Boss 302 por Karan Adivi

Demostrando que SEMA bien podría ser un salón de torturas para puristas, el Ford Mustang Boss 302 que el diseñador Karan Adivi creó como un render digital y que siguió modificando a medida que lo criticaban por hacerle eso a un ícono, llegó a su etapa final gracias a una compañía llamada B is for Build que lo llevó del mundo digital al mundo real. Por cierto, lleva un motor V8 de Chevrolet de ubicación central.

Datos

5 pabellones del Las Vegas Convention Center fueron el escenario para los expositores de esta edición. La próxima será del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2023.

Sema, o Specialty Equipment Market Association, es (valga la redundancia) la asociación de Estados Unidos que agrupa a los preparadores y fabricantes de accesorios para vehículos. Este show es su cita anual para mostrar sus más recientes productos y creaciones.