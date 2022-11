Salón de Los Ángeles 2022, puras baterías

El Salón de los Ángeles 2022 les dio oxígeno a estos encuentros del automóvil luego del asmático Mundial de París. En el espacio de tres semanas, el foco de la industria cruzó no solo el Atlántico sino también los Estados Unidos para ofrecer una muestra que, si bien no fue concurrida por las marcas europeas con excepción de Porsche, Volkswagen y la multinacional Stellantis con Fiat, sí dejó ver una vez más de manera evidente el empuje de los coreanos, la implantación total de la electricidad al menos en el plano noticioso, la abundancia de los mega pick-ups de Detroit y la timidez de los fabricantes chinos que tuvieron más presencia en París que en la ciudad eje de California, donde no clasifican aún por las normas del estado más consumidor de carros de Estados Unidos. Y, a la vez, el más verde y restrictivo.

Hyundai y Kia llevan un punto dominante en este Salón donde ya el año anterior se hicieron muy notables, sin embargo esta vez encabezaron los titulares con el Genesis, ramal de lujo de Hyundai pero de manejo independiente, cuyos modelos ganaron la distinción del Carro y SUV del año, otorgada anualmente por la revista Motor Trend. Para completar, el Kia EV6 GT estaba exhibido representando a la marca como ganadora del reconocimiento a la más confiable a largo plazo, calificada por J.D. Power.

Por exótico y exclusivo, el Porsche Dakar del cual se harán 2500 unidades ofrecidas a más de 230.000 dólares, fue calificado por muchos como el “Carro del Salón”, pero la gran ganadora es la electrificación.

*Textos y fotos José Clopatofsky / Asistimos al Salón de Los Ángeles por una gentil invitación de Porsche Latinoamérica y de Autoelite, importador para Colombia.

Porsche 911 Carrera T

El Porsche Dakar no fue la única novedad de la marca, que también presentó el 911T, versión intermedia de la gama en precio, aligerada en 35 kilos, muchos de los cuales provienen de una menor insonorización, lo cual se traduce en una penetración mayor del espléndido sonido de los 385 caballos del motor, con caja mecánica de serie.

Chevrolet Equinox eléctrica

Chevrolet Equinox eléctrica. General Motors ataca con vigor las plataformas eléctricas luego de eximirse del paso por los híbridos. Naturalmente, la pick-up Silverado, próxima a salir a la venta, hecha sobre la plataforma del nuevo Hummer y con rango de más de 400 millas, copó la atención.

Genesis G90

“Carro y SUV del año”. Los títulos se los llevó la gama de los Genesis, producidos para la división premium de Hyundai. Para mayor impacto, el sedán estaba al lado de un lindo prototipo convertible aún en estado conceptual.

Hyundai Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6. Estilizado y refinado, lejos de los excesos coreanos de otros tiempos, inclusive con aire retro, este carro busca pelear con el Modelo 3 de Tesla gracias a un rango de 550 kilómetros y carga ultrarrápida. Puede ser de impulsión o 4x4. Es el segundo carro puro eléctrico de los 17 modelos que Hyundai lanzará antes del 2030, hecho en una evolución de la plataforma del Ioniq 5, del Genesis GV60 y del Kia EV6.

Kia Seltos

El Kia Seltos fue una de las piezas esenciales de la marca. Rediseñaron los bómperes, pusieron el nuevo logo. Usa un motor 1,6 turbo con 20 caballos adicionales, con los cuales llega a 195, a la par del Kona. También ofrecen un motor 2,0 aspirado de 147 caballos.

Hyundai N Vision 74

Impactante prototipo, a semejanza de los DeLorean, llevó Hyundai. Se llama N Vision 74. Usa una celda de hidrógeno que genera 85 kWh para alimentar eléctricamente las baterías de 62 kWh y de allí a dos motores que suman 670 caballos en las ruedas traseras. Indican que se puede reaprovisionar en solo 5 minutos y tiene una autonomía de 500 kilómetros.

Dodge Charger SRT Concept

Dodge Charger SRT Concept… tiene un ruido de motor simulado similar al de gasolina, puntos de cambio de la caja que también imita la caja manual. Llegó directo de SEMA para divulgar que es eléctrico y tiene dos opciones de potencia de acuerdo con las tensiones de 400 u 800 voltios de las baterías: 455 y 590 caballos para comprimir a los ocupantes contra las sillas. Prólogo de la despedida del motor Hemi.

Jeep Grand Wagoneer

La Grand Wagoneer no puede faltar a una cita como este Salón. Su transmisión 4x4 y el generoso espacio asociado al máximo confort son la continuidad de esta familia de camionetas que ha sido referente para muchas otras marcas.

Ford F-150 Lightning

Todo un corto circuito para la larga y querida trayectoria de la pick-up Ford F150. Pero tenía que llegarle la electricidad junto con el nombre de Lightning. Tiene dos motores que suman 563 caballos, 775 libras de torque, carga 900 kilos y arrastra remolques de hasta 4,5 toneladas. Las baterías pueden darle energía a una casa de familia durante tres días seguidos.

Volkswagen ID. Buzz

Por primera vez, muchas personas pudieron palpar y medirse en el microbús de VW, llamado ID. Buzz, que ya se está entregando en Europa con un precio base de 67.000 dólares. Para Estados Unidos tendrá siete puestos y será más largo entre ejes. Inicialmente tiene un motor de 201 caballos aplicado a las ruedas traseras, surtidos por una batería de 77 kWh utilizables.

Kia EV6

Para cobrar el premio de confiabilidad a largo plazo otorgado por J.D. Power, Kia colocó el EV6 en el podio. Las espectaculares formas del auto, aunque ya conocido, resaltaron la campaña de la marca en Estados Unidos.

Ford Mustang Dark Horse

Séptima vida para el Mustang, que se verá así desde mediados del 2023, tal como MOTOR lo mostró hace unos meses. El V8 de 5,0 tendrá dos expresiones de potencia, y será el más bravo de toda la historia de este motor. Ofrece caja manual de 6 o automática de 10 velocidades. Se llama ‘Dark Horse’.

Toyota Prius

Lanzamiento clave para Toyota es el Prius híbrido, al cual le aplican el quinto rediseño en 25 años de rodaje. Lejos del auto pacífico de las rutas, ahora hace de 0 a 100 kph en 6,7 segundos gracias a una potencia combinada de 200 caballos. Sin duda, seguirá siendo un ‘best seller’ en su tipo gracias al nuevo ropaje y avances técnicos.

Subaru Impreza

Subaru deja de producir el Impreza sedán para concentrarse en la versión hatchback, que será la sexta etapa de este modelo. Viene con mejores servicios de entretenimiento y seguridad y vuelve a aparecer la confección RS. El hatchback aporta el 73 por ciento de las ventas del modelo, lo cual explica la decisión industrial.

Hyperion XP-1 Hypercar

Impresionante prototipo de Hyperion, inspirado en un módulo de una estación espacial. Puede llevar hasta 200 kilos de hidrógeno y se alimenta eléctricamente con paneles solares o elementos eólicos. El XP-1 Hypercar podría tener una potencia de hasta 2.000 caballos que pasan a través de cuatro motores de flujo axial, y será capaz de producir su propio hidrógeno. La NASA aporta tecnologías.

Polestar 2

Polestar no es aún un nombre muy popular, pero se trata de la división eléctrica de Volvo que comienza a expandirse por el mundo. El modelo llamado 2 está en gira de presentación en Estados Unidos y Canadá, por lo cual la parada en Los Ángeles era obligatoria. Este vehículo ofrece tres variantes de motorización y transmisión, con variables que llegan a 476 caballos y 680 Nm de torque.

Toyota bZ

Toyota bZ. Debut mundial del prototipo de SUV compacta eléctrica, con unas formas muy futuristas trabajadas adelantando y atrasando las ruedas respectivas en la carrocería para darle un aspecto muy dinámico. BZ significa “Beyond Zero”, es decir, totalmente limpio en emisiones y es una nueva dirección en esta rama de la marca que promete en este modelo innovaciones revolucionarias, acordes con sus formas.

Vinfast VF6

Vinfast sigue avanzando. Es un fabricante vietnamita que ya está pisando fuerte en Estados Unidos con una propuesta de carros y SUV eléctricos muy bien logrados. El VF6 es un compacto de base para la gama que la forman el VF7, 8 y 9 que todavía están en fase de preventa. Los autos de esta edición del Salón ya son versión definitiva de vitrinas.

Chevrolet Silverado RST eléctrica

Monstruosa es la nueva Chevrolet Silverado RST eléctrica. Tiene dos motores que aportan ¡754 caballos! durante 640 kilómetros del rango anunciado. De 0 a 100 kph en solo 4,5 segundos gracias a las 754 lb/pie de torque entregadas a las 4 ruedas de manera permanente. Tiene novedosas soluciones de carga, remolque, habitáculo y hasta techo panorámico.