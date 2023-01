Ventas 2022: un año estable

Diciembre era el mes que debía generar un gran empujón en la suma de las ventas de carros del 2022. Pero al contrario, fue el peor en los últimos 12 años y por ello el sector terminó con un crecimiento de solo el 4,8 por ciento, con 262.495 unidades nuevas colocadas. Teniendo en cuenta que el optimismo no figura en ninguno de los indicadores económicos del país, el resultado es bueno, pero los analistas no ven el 2023 en esa tendencia. Es peor. Lo estiman en unas 245.000 unidades, a una baja en el nivel del 10 por ciento.

En contraste, la invasión de motos sigue imparable: 805.920 se vendieron en los últimos 12 meses, casi un 11 por ciento más de lo que movieron en el año 2021, y las previsiones son iguales o mejores en lo que viene. Y eso teniendo en cuenta un flojo mes de diciembre durante el cual las matrículas bajaron un 17 por ciento.

En el mundo de las 4 ruedas, las entregas que venían demoradas o canceladas por la escasez de producción internacional se están regularizando y ya hay inventarios de niveles normales en la mayoría de las marcas.

Pero hay frenos evidentes: el alza de los precios en los países de origen por la inflación mundial y los costos de fabricación y transportes, la caída del peso colombiano, la subida del precio de los créditos locales por la trepada de los intereses, la cascada de impuestos que se viene, las limitaciones de uso, la restricción de los préstamos, la incertidumbre por los rumbos del gobierno y la evidente sorpresa de las personas ante los precios de todos los elementos cotidianos, entre otros factores vigentes, generan una parada en el camino.

Otro punto que muestra el estancamiento del sector es la cifra de traspasos, que cayó en un 1 por ciento. 1.123.230 carros usados cambiaron de manos el año anterior y aunque los cambios del pico y placa de Bogotá y la restricción de circulación para los híbridos en Medellín pueden mover con alguna mayor velocidad estos negocios en estos primeros meses, todo indica que el ‘boom’ de los usados ya no tiene la dinámica de hace 12 meses.

Un dato que revive las tradiciones. El vehículo más colocado fue el Suzuki Swift, como en los tiempos cuando se vendía hecho acá por Colmotores, bajo la marca Chevrolet. Su fama revive la clientela y también la gran cantidad de ejemplares híbridos livianos que trajeron, con la cual acapararon los cupos del gobierno y los favorecieron con el diferencial del IVA.

Ventas 2022, los modelos

21.- Toyota Prado: 2021: 2.043; 2022: 3.019 Variación % (47.8) 22.- Kia Picanto Ekotaxi: 1.593; 2.759 73.2 23.- Volkswagen Voyage: 2.253; 2.714 (20.5) 24.- Chevrolet NHR: 2.652; 2.611 (-1.5) 25.- Chevrolet Captiva: 2.054; 2.603 (26.7) 26.- Nissan Frontier: 5.024; 2.537 (-49.5) 27.- Renault Duster Oroch: 2.624; 2.526 (-3.7) 28.- Hyundai Accent: 1.598; 2.100 (31.4) 29.- Toyota Corolla: 2.468; 2.037 (-17.5) 30.- Kia Sportage: 2.297; 1.996 (-13.1) 31.- Kia Rio: 2.342; 1.975 (-15.7) 32.- Volkswagen T-Cross: 2.064; 1.942 (-5.9) 33.- Nissan March: 3.210; 1.861 (-42.0) 34.- Ford Escape: 2.158; 1.771: -17.9) 35.- Renault Kangoo: 1.006; 1.719 (70.9) 36.- Chevrolet Colorado: 1.221; 1.716 (40.5) 37.- Toyota RAV4: 1.821; 1.660 (-8.8) 38.- Nissan Kicks: 3.763; 1.657 (-56.0) 39.- Citroën C4: 1.186; 1.594 (34.4) 40.- Mazda 3: 2.087; 1.572 (-24.7) 41.- Suzuki Spresso: 1.243; 1.552 (24.9) 42.- JMC JX1044: 1.150; 1.513 (31.6) 43.- Kia Sonet: 319; 1.499 (369.9) 44.- Toyota 4Runner: 1.067; 1.497 (40.3) 45.- Nissan Versa: 3.738; 1.455 (-61.1) 46.- Renault Alaskan: 907; 1.443 (59.1) 47.- Toyota Yaris Cross: 63; 1.408 (2.134,9) 48.- Volkswagen Taos: 646; 1.358 (110.2) 49.- Hyundai Gravity: 924; 1.328 (43.7) 50.- Hyundai Tucson: 889; 1.284 (44.4) 51.- Kia Seltos: 440; 1.227 (178.9) 52.- Ford Ranger: 2.089; 1.217 (-41.7) 53.- Peugeot 2008: 1.106; 1.125 (1.7) 54.- Toyota Yaris: 1.113; 1.123 (0.9) 55.- Renault Captur: 1.839; 1.098 (-40.3) 56.- Kia Sephia: 375; 1.066 (184.3) 57.- Ford Bronco Sport: 946; 937 (-1.0) 58.- Kenworth T800: 1.068; 932 (-12.7) 59.- Honda CR-V: 477; 920 (92.9) 60.- Chevrolet N400: 11; 914 (8.209,1) 61.- Volkswagen Amarok: 865; 911 (5.3) 62.- DFSK EQ5025: 703; 867 (23.3) 63.- Chevrolet ChevyTaxi: 842; 863 (2.5) 64.- Hyundai Getz: 607; 847 (39.5) 65.- Chevrolet FRR: 926; 842 (-9.1) 66.- Hino FC: 984; 839 (-14.7) 67.- Volkswagen Constellation: 551; 821 (49.0) 68.- Nissan Qashqai: 1.524; 815 (-46.5) 69.- Suzuki New S-Cross: MN; 814 (ND) 70.- Jeep Renegade: 867; 797 (-8.1) 71.- Suzuki Jimny: 373; 789 (111.5) 72.- Chevrolet NPR: 702; 731 (4.1) 73.- Changan Mini: 653; 724 (10.9) 74.- Ford Explorer: 734; 693 (-5.6) 75.- Chevrolet NKR: 634; 681 (7.4) 76.- Nissan V-Drive: 723; 671 (-7.2) 77.- Nissan X-Trail: 854; 666 (-22.0) 78.- BYD BC89S: MN; 664 (ND) 79.- Chevrolet NQR: 815; 664 (-18.5) 80.- Chevrolet NLR: MN; 658 (ND) 81.- Mercedes-Benz GLC300: 567; 632 (11.5) 82.- Chevrolet FVR: 526; 622 (18.3) 83.- Mitsubishi L200: 352; 609 (73.0) 84.- Chevrolet Beat: 4.057; 585 (-85.6) 85.- Audi Q3: 591; 563 (-4.7) 86.- Ford Ranger XL: 574; 555 (-3.3) 87.- Suzuki Baleno: 1.107; 546 (-50.7) 88.- Honda HR-V: 943; 537 (-43.1) 89.- Mercedes-Benz GLE450: 574; 536 (-6.6) 90.- Hyundai Kona: 1; 536 (53.500,0) 91.- RAM 700: 36; 517 (1.336,1) 92.- International MV: 332; 504 (51.8) 93.- Volkswagen Nivus: 1.405; 497 (-64.6) 94.- BMW X3: 569; 492 (-13.5) 95.- Chevrolet TrailBlazer: 495; 492 (-0.6) 96.- Renault New Koleos: 589; 488 (-17.1) 97.- Hino XZU: 814; 473 (-41.9) 98.- Chevrolet Blazer: 324; 473 (46.0) 99.- Mercedes-Benz AMG: 190; 454 (138.9) 100.- Seat Arona: 561; 446 (-20.5) Otras líneas: 40.736; 33.376 (-18.1) TOTAL: 250.273; 262 338 (4.8)

Ventas 2022, marcas

Ventas 2022, segmentos

Ventas 2022, motos