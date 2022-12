Android Auto: así puede saber en dónde estacionó el auto

Ya que Android Auto se sincroniza con el móvil, y que gracias a eso gana funciones de conectividad y de localización GPS, sería obvio que se guardara la ubicación del lugar donde parqueó su carro. Sin embargo, esta es una función que aún no está disponible, de hecho, esto sigue así pese a que su competencia, Apple CarPlay, sí guarda el sitio de estacionamiento automáticamente.

Pese a que Google Maps a veces sepa dónde estacionarse, y usted pueda pedirle dicho lugar a Google Assistant, lo cierto es que no existe ninguna garantía de que la localización quede memorizada. Al menos no de una forma automática, Google no la guarda, aunque se trate de una función que sí ha ofrecido con anterioridad siempre que el historial de ubicaciones estuviese activo para la cuenta.

Como Android Auto y, por extensión, Google Maps no guardan el aparcamiento por sí solos, la mejor solución es recordar el lugar o hacerlo de forma manual. Este es un proceso sencillo que se puede hacer directamente desde el celular:

Abra la aplicación de Google Maps. Pulsa sobre el ícono del punto azul con su ubicación. Luego, verá que aparece un desplegable inferior con unas pestañas en forma de globo. Pulse en 'Guardar estacionamiento'. Google Maps recordará la ubicación para ofrecerte indicaciones cuando quieras volver al carro. Para regresar, abra Google Assistant y pregúntele '¿dónde he estacionado?'. También puede buscar el icono con la 'P' en el mapa, Maps le indicará el camino para volver. Si guarda el estacionamiento en Google Maps antes de abandonar la ubicación del parking, podrá volver regresar el cualquier momento. Eso sí, tiene que recordar hacer el guardado manualmente. Aunque hay una manera extra de localizar el estacionamiento incluso si no lo guardó: el historial de ubicaciones, el denominado como 'Tu cronología'.

¿Cómo localizar el estacionamiento si no lo guardó?

Android Auto no guarda el lugar del parking, tampoco Google Maps. Aun así, hay una herramienta de Google que puede ayudar si olvidó hacer el registro. Esta suele estar activa por defecto y registra de manera precisa todos los recorridos que usted realiza cuando lleva el celular con usted.

En el caso de que no sepa cómo volver para recuperar su vehículo y tenga activo el historial de ubicaciones de Google, puede hacer lo siguiente:

Abra Google Maps de su celular. Pulse sobre el icono de su avatar, arriba a la derecha, y seleccione 'Tu cronología'. Seleccione la fecha en la que se parqueó. Si fue ese mismo día, quédese en 'Hoy'. Fíjese en la línea de desplazamiento y localice el recorrido marcado como 'En carro': Google habrá registrado su viaje en vehículo. Localice el punto final: ahí debería estar su coche. Revise el plano y busque esa ubicación en Google Maps. La cronología no ofrece un enlace directo a las localizaciones. La cronología de Google Maps no es precisa al 100 %, pero sí suele mostrar todos los desplazamientos de manera correcta.

