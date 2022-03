Ford patenta un motor de combustión pero alimentado por hidrógeno

Es solo una patente pero puede ser el primer paso para encontrarle otro uso al hidrógeno, uno menos especializado del que hasta ahora estaba programado para usarse solo en carros eléctricos. Según unas patentes descubiertos por Muscle Cars and Trucks , Ford desarrollaría un motor de combustión con inyección directa y turboalimentado que como combustible usaría el hidrógeno.

El documento trata de explicar en varias gráficas, que esta nueva tecnología de Ford busca hacer que el aire y el hidrógeno se mezclen en el momento adecuado para una eficiencia óptima y con el apoyo del turbo y de la inyección se evite la predetonación que sería inevitable al usar el elemento como combustible.

El principio de este desarrollo se basa en que cuando se comprime, el hidrógeno es propenso a explotar, por lo que Ford busca controlar el momento de esa explosión para que no lo haga antes de tiempo. Para esto requiere recibir la mezcla correcta de oxigeno en las cámaras y así evitar pérdidas de potencias y los daños que ocurren como consecuencia de las predetonaciones.

Por ello, este nuevo motor de combustión de Ford controla el aire y al elemento por separado, usando inyección directa para el hidrógeno y una recirculación de gases de escape variable para controlar el aire. Y a este esquema se uniría la sincronización variable de válvulas para ayudar a controlar el tiempo adecuado para que el aire y el combustible ingresen a la cámara de combustión. Según la información, se podrían alcanzar hasta 68 partes de aire por 1 de hidrógeno.

El sistema puede aumentar el flujo de EGR cuando se requiere más torque para reducir la temperatura de combustión, lo que reduce las explosiones tempranas. Cuando se requiere menos torque, el flujo de EGR disminuye, lo que reduce la cantidad de combustible.

La única diferencia con respecto a un motor convencional es que la inyección directa que se usa, según la marca, podría dar un 15% más potencia con respecto a un motor a gasolina.

Si bien la patente de Ford solo muestra un cilindro, esta tecnología tiene la flexibilidad para pasarse a usar en un bloque de múltiples cilindros, lo que convertiría a este motor en una alternativa más sostenible y con un amplio abanico de usos que van desde deportivos hasta vehículos pesados.

Sin embargo, esta es solo una idea que por ahora parece irrealizable y de la cual habrá que esperar hasta que supere la fase de prototipo para ver su real utilidad y costo. Y es este último el principal problema del hidrógeno, pues a pesar de ser el elemento más abundante del universo, su manipulación, almacenamiento y redistribución, encarecen toda la cadena al punto de que algunos fabricantes, principalmente alemanes, lo descartaron de plano y prefirieron experimentar con los combustibles sintéticos como una forma de extender la vida de los motores convencionales.

A diferencia de otras propuestas a hidrógeno, para la de Ford no hay motor eléctrico, no hay batería y no usa celdas de combustible, si no que directamente emplea el hidrógeno como el combustible que alimenta el motor.