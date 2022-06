Iluminación invisible, la nueva tecnología de Magna

Las luces e iluminación de los carros se han convertido en muchos casos en una seña de los vehículos de una marca, ayudando a identificarlos gracias a un diseño particular. Sin embargo, por tema de espacio o del mismo diseño también pueden ser un limitante y por esa misma razón la compañía Magna International dice que su tecnología Breakthrough Lighting puede representar un giro importante.

En pocas palabras, Breakthrough Lighting consiste en un panel de policarbonato que permite incorporar esquemas de iluminación, tanto funcional como decorativa, que permanece invisible hasta que se encienden las luces.

Magna Breakthrough Lighting

Parecerá algo sencillo pero según Magna Breakthrough Lighting es una tecnología que podría revolucionar el diseño de los carros, pues no habría que crear espacios delimitados para estos sistemas. En cambio, los diseñadores tendrían más libertad a la hora de crear la iluminación del vehículo tanto con fines funcionales (direccionales, freno, faros) como decorativa o hasta informativa.

Grahame Burrow, presidente global de Magna Exteriors, comentó que “Breakthrough Lighting de Magna permite una mayor libertad de diseño y ofrece más opciones para la diferenciación de marca que puede mejorar la experiencia de nuestros clientes”. En el caso de vehículos, el uso materiales termoplásticos daría la facilidad de moldearlos en diferentes formas, por lo cual su aplicación sería amplia.

Y por si fuera poco, Magna dice que Breakthrough Lighting no se trata de una tecnología que esté en una temprana fase de desarrollo o que no se sepa si pueda ser implementada o no. Por el contrario, dicen que estaría lista para producción tan pronto como el próximo año.