Solcold, la start up que quiere convertir el sol en un aire acondicionado

Si hay algo inevitable es que la radiación a causa del sol es absorbida por las superficies, las cuales se calientan como resultado de esto; y a mayor radiación, mayor calor. Esta inevitable situación es que la Solcold, una start up israelí, no solo quiere evitar sino incluso invertir y reducir las temperaturas que se puedan alcanzar en días soleados. Una tecnología que parece ir por buen camino y que llegaría a la industria automotor.

Por supuesto es algo que suena extraño y hasta imposible pero gracias a un nuevo material desarrollado por Solcold, su viabilidad es cada vez mayor, al punto que Toyota y Volkswagen ya mostraron interés en aplicarlo en sus vehículos en un futuro.

Solcold

La premisa digamos que es sencilla aunque por supuesto su desarrollo seguramente no lo fue. La teoría de Solcold dice que su material, que en el caso para los carros funcionaría como una especie de forro (wrap), está compuesto por cuatro capas. La inferior es una reflectiva que no absorbe el calor y las dos intermedias absorben los rayos del sol (calor) y los reemiten a frecuencias más altas, lo cual crea una pérdida de energía. En cuanto a la superior no se revela su función o compuesto, permaneciendo confidencial por ahora.

Como resultado de todo esto, Solcold dice que a mayor radiación se logra refrescar la superficie en vez de calentarla. Para comprobar su efectividad utilizaron tres Volkswagen Polo: uno con Solcold y otro sin Solcold estacionados lado a lado bajo el sol, y otro estacionado a la sombra. Tras un tiempo no especificado, la temperatura al interior del primer carro fue de 37°C, en el segundo de 55°C y en el tercero de 40°C.

Solcold

Esto, por supuesto, indicaría que la tecnología de Solcold sí funciona y por esa misma razón fabricantes como Volkswagen y Toyota mostraron su interés. Además, la start up dice que su desarrollo tiene una gran cantidad de aplicaciones, como en contenedores que requieran mantenerse frescos, carpas de camping, ropa deportiva y hasta edificios.

¿Qué falta? La página web de Solcold dice que en 2021 estarían realizando pruebas de campo a gran escala pero no indican avances más allá de eso, así que no tenemos ninguna respuesta por el momento. En todo caso, el favorable resultado de las pruebas mencionadas nos haría pensar que sería solo cuestión de tiempo para que esta tecnología empiece a aplicarse en el mercado.